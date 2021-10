Des de fa anys, cada segon diumenge d’octubre l’Associació dels Amics de la Seu i la gestió de la Basílica Santa Maria de la Seu de Manresa proposen la celebració del Dia de la Seu. L’origen d’aquesta celebració es troba el segon diumenge del mes d’octubre de l’any 1328, en què es va col·locar la primera pedra per la construcció del temple. Actualment, aquesta festa té l’objectiu de compartir entre manresans i simpatitzants de la basílica la joia de sentir-se hereus dels conciutadans que van construir el temple i també de difondre’n el coneixement. És per això que el programa està constituït per un seguit d’activitats de caire divulgatiu, com les dues conferències proposades enguany, festiu com el concert que oferirà la Unió Musical del Bages, i religiós, com la Missa Conventual Solemne que se celebrarà el dia 10 d’octubre.

El programa

Divendres 8 d’octubre a les 18.00h Conferència “Arca Sagrada: essència i presencia dels Cossos Sants de Manresa” a càrrec de Joan Arimany i Juventeny, director de la revista digital “Reliquiae Sanctorum in Catalonia”. Acte també inclòs a les Jornades Europees de Patrimoni 2021. Cal reservar plaça a: gestio@seudemanresa.cat // 938721512

Diumenge 10 d'octubre a les 11.00h Missa conventual solemne presidida pel Rvnd. Mn. Josep M. Riba, Vicari General de la Diòcesi de Vic. Amb la participació de la Capella de Música de la Seu.

Diumenge 10 d'octubre de 12.00h a 14.00h Visita lliure a les dependències de la Seu: claustre, Espai Oliba, nau central, baptisteri, cripta, Museu…

Divendres 15 d'octubre a les 18.00h Conferència "La restauració del sepulcre del Canonge Mulet de la Seu de Manresa", a càrrec de Violant Bonet, restauradora de béns mobles. Acte també inclòs a les Jornades Europees de Patrimoni 2021. Cal reservar plaça a: gestio@seudemanresa.cat // 938721512

Dissabte 30 d'octubre a les 21.00h Concert de la Unió Musical del Bages a benefici de la Campanya per a la restauració de l'orgue de la Basílica. Entrada/donatiu: 10€