Unes 400 persones s'estan manifestant al centre de Manresa en el marc de la vaga del sector públic convocada aquest dijous. Els manifestants s'han desplaçat a peu per la carretera de Vic de Manresa entorn les 9 del matí, tallant un dels carrils del vial. Aquesta situació ha provocat talls a la carretera i retencions als carrers del voltant. Els participants en la protesta portaven banderes de diferents grups sindicalistes, com la Confederació General del Treball (CGT) o Unió Sindical dels Treballadors d'Ensenyament de Catalunya (USTEC). La manifestació, estava encapçalada per una pancarta on es podia llegir "Cap interina al carrer, les que hi som ens quedem".

Per la seva banda, la Federació local de Manresa de la CGT critica que "durant 20 anys no només no s'ha reduït la temporalitat a Espanya, sinó que el gruix ha estat molt major". "Volem uns serveis públics de qualitat de tothom i per tothom, per això reclamem el valor dels anys treballats i no ser tractades com mers objectes de posar aquí o moure allà", asseguren a un comunicat publicat al seu perfil de Twitter.

La protesta té com a objectiu exigir l'estabilització del personal interí i temporal de les administracions i per protestar contra el decret llei per reduir la temporalitat que ha tirat endavant el govern espanyol i que s'està tramitant al Congrés dels Diputats