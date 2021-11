Una pista de gel de 300 m2, 34 espais il·luminats (entre carrers, places, rotondes, edificis i polígons), 50 parades a la Fira de Sant Andreu i 14 atraccions i tres parades complementàries als Trullols. Són les xifres de l’arrencada de les festes de Nadal a Manresa, que tindrà lloc aquesta tarda amb l’encesa de la il·luminació, la fira i la inauguració de la pista de gel, que funciona des d’ahir.

Les parades de la Fira de Sant Andreu, que organitza la UBIC, han començat a instal·lar-se aquesta setmana al Passeig i ahir ja n’hi havia alguna que va obrir, tot i que serà aquest matí, a les 8, que han de quedar preparades del tot. S’hi estaran tot el cap de setmana. N’hi ha 50 repartides des de la plaça de Sant Domènec a la de l’Onze de Setembre. De les 50, 30 són d’artesania. Són ubicades a Crist Rei, a Sant Domènec i al tram del Passeig davant de la Xixonenca. Són parades que la UBIC ha prioritzat tenint en compte que tinguin el carnet d’artesà de la Generalitat.

Fins al 16 de gener

La pista de gel era previst que comencés a funcionar abans-d’ahir però la pluja ho va impedir i no ho va fer fins ahir a la tarda. L’any passat no n’hi va haver a causa de la covid, de manera que són moltes les persones que l’esperen amb candeletes. Estarà oberta fins al 16 de gener, de 5 de la tarda a 9 del vespre –al matí obrirà per a les escoles i grups amb cita prèvia, que caldrà que s’adrecin a la UBIC trucant al 93 872 93 15 o a ubicmanresa@ubicmanresa.com. En aquesta edició, com a novetat, l’empresa responsable, N-Ice, preveu compensar les emissions de CO2 que genera el funcionament de la instal·lació destinant una part dels beneficis a una de les accions que hi ha al mercat per absorbir C02. L’entrada per patinar costa 7 euros –amb descomptes per a les escoles i els clients dels comerços associats– i el dia 15 de gener a les 6 hi haurà un sorteig entre les persones que hagin anat a patinar, que, si volen, tenen una hora d’aparcament gratuït als pàrquings Puigmercadal, Centre Històric i Quatre Cantons.

La inauguració, avui a 2/4 de 6 la tarda, inclourà una exhibició de patinatge. A aquesta hora, informa l’Ajuntament, també es farà l’encesa dels llums de Nadal, que funcionaran cada dia de 2/4 de 6 a les 10 de la nit fins al 6 de gener.

A banda dels 25 carrers il·luminats per les associacions comercials amb el suport municipal, el consistori destina 17.696 euros (IVA inclòs) a posar un arbre de Nadal de 12 metres a la plaça Major, a il·luminar l’edifici consistorial, a posar un megatòtem de 8 metres a la Plana de l’Om, un Àngel de 10 metres d’alçada a Crist Rei i un passadís de 30 metres de llargada a Sant Domènec.

A banda, enguany, les rotondes a l’entrada de la ciutat –Sant Marc, Prat de la Riba, Bonavista i plaça de la Creu– s’il·luminaran de nou a través d’un conveni específic signat amb Guixés Energia.