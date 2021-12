Mig centenar de nenes i nens de 5è de primària del col·legi Oms i de Prat de Manresa col·laboraran demà com a voluntaris en una jornada de donació de sang amb el Banc de Sang i Teixits.

Els alumnes es desplaçaran en grups de 12 o 13 estudiants al convent de Santa Clara, on hi haurà instal·lat tot l’equip mèdic d’extraccions, i es dedicaran a donar la benvinguda als donants, a fer les enquestes i a obsequiar-los amb una manualitat que han fet amb molta il·lusió com a mostra d’agraïment.

A més, durant aquests dies publiciten i faciliten un enllaç i un codi QR per poder reservar la franja horària desitjada per tal d’agilitzar tot el procés de donació de sang.

Olga Serra i Sara Garcia, mestres del centre, han explicat que aquest acte altruista neix com una proposta entorn del projecte educatiu d’aula del primer trimestre: el de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

Després de conèixer el seu origen, història, funcionament, especialitats i evolució, van treballar de manera globalitzada i transversal els continguts de ciències naturals des de totes les matèries vinculades al projecte de donació i de l’Hospital. Algunes de les propostes didàctiques van ser redactar una circular, dissenyar un eslògan i un logotip, crear un pòster divulgatiu, escriure enquestes en català i castellà i fer manualitats per oferir als donants.

Asseguren que «aquests actes altruistes ens permeten implicar els alumnes en una activitat de voluntariat real i vivencial».