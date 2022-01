La sisena onada de la pandèmia de la covid té la Fundació Althaia en una situació crítica. S’han incrementat notablement els ingressos diaris i en l'última setmana han requerit hospitalització 68 pacients per covid-19, xifra que la setmana anterior va ser de 54.

Aquesta onada està impactant especialment en l’UCI, que es troba al límit. A dia d’avui hi ha 24 pacients a l’UCI (dels quals 16 amb covid). A més de la unitat de crítics i semicrítics, està en ple funcionament el nou espai polivalent ubicat a la planta 0. En els últims dies s’ha hagut de fer algun trasllat a les UCI dels hospitals del clúster.

Des de les festes de Nadal les dades epidemiològiques han empitjorat molt. Al Bages-Solsonès s’han detectat 3.625 nous casos només l’última setmana. Es calcula que un 2% d’aquestes persones necessitarà hospitalització els pròxims dies. Si bé hi ha moltes persones que passen una covid lleu, quan hi ha una incidència tan gran la xifra d’hospitalitzacions és elevada, fet que monopolitza els centres de salut.

Per tots aquests motius, la Fundació Althaia fa una crida a la responsabilitat ciutadana i demana que davant de la festa de Reis es limitin els contactes socials i se segueixin les mesures de seguretat per tal d’aturar la transmissió de la covid-19 i, d'aquesta manera, assegurar la sostenibilitat del sistema de salut. A dia d'avui, a part de les mesures de contenció de la pandèmia com poden ser les restriccions de mobilitat, la higiene i distància social, la vacuna és l’eina principal per protegir-nos de la covid-19 perquè evita la malaltia greu, disminueix el nombre de contagis i per tant la propagació de la malaltia.

Si no es reverteix la tendència, Althaia es veurà obligada a anul·lar més activitat quirúrgica i altra activitat assistencial, amb la repercussió que això té sobre les llistes d’espera i el bon funcionament del sistema.

Afirma que la salut és cosa de tothom i que els serveis sanitaris sols no poden fer front a una situació de pandèmia com la que estem vivint. Demana que tota la ciutadania actuï responsablement per frenar els contagis evitant el contacte social. Només així es pot garantir que si estem malalts podrem rebre una atenció adequada.