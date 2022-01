Semblava que la possibilitat que el Sant Pare visiti Manresa enguany, coincidit amb la commemoració dels 500 anys de l'estada de sant Ignasi de Loiola a la ciutat, estava pràcticament descartada. Són moltes les vegades que se l'ha convidat i que ha agraït la invitació però que ha respost amb evasives, tenint en compte que els seus viatges sempre tenen un objectiu evangèlic i sense oblidar la situació sanitària mundial. Ara, segons recull el portal Catalunya Religió, podria ser que hi hagués una porta oberta. Davant la invitació que li van fer els bisbes catalans en la trobada que van mantenir ahir divendres amb ell a Roma, el Papa els va respondre que "encara estic reflexionant".

Els bisbes li van reiterar una invitació que ja ha rebut de totes bandes, començant per l'Ajuntament de Manresa, que va viatjar directament a Roma el juny del 2020 per fer-li, continuant per sor Lucía Caram, amiga seva i que també l'ha instat a visitar la capital del Bages en més d'una ocasió, continuant pel cardenal Joan Josep Omella, que també l'ha convidat en un parell d'ocasions, i acabant pel bisbe de Vic, que ho va fer el novembre passat coincidint amb la beatificació de tres frares caputxins que es va fer a la basílica de la Seu de Manresa a traves del cardenal prefecte de la Congregació per les Causes dels Sants de Roma, que va presidir la cerimònia , i també en una anterior visita al Papa a Roma.

Igualment, entre d'altres, també l'ha convidat l'Associació Cultural Argentina de Manresa i el superior de la Cova, el pare Lluís Magriñà, que també va anar amb la delegació manresana que s'hi va desplaçar l'estiu de fa dos anys, formada per l'aleshores alcalde, Valentí Junyent; l'actual alcalde, Marc Aloy, i el regidor Joan Calmet. El darrer, en l'entrevista que li va fer aquest diari no fa massa, va recordar sobre aquest tema, quan tothom el donava per tancat, que el Sant Pare no ha dit que sí però tampoc no ha donat un no rotund. Cal recordar que el Pontífex és jesuïta, que la Companyia de Jesús la va fundar sant Ignasi de Loiola i que la seva estada d'onze mesos a Manresa va ser cabdal per a la seva transformació i per al camí que va emprendre i que justament el va portar a crear la companyia.

Després de la visita Ad Limina dels bisbes de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, a la qual va assistir lògicament el nou bisbe de Solsona, Francesc Conesa, el cardenal Omella, que és alhora el president de la Conferència Episcopal Espanyola, va explicar que havia sortit el tema de la invitació a Manresa i a Santiago de Compostela i que el Papa hi va mostrar el seu interès.

Què és la visita ad limina?

A norma del cànon 399 del Codi de Dret Canònic, la visita ad limina és un pelegrinatge a Roma que realitzen els bisbes de tot el món cada cinc anys per a visitar el Papa i compartir amb ell la situació de les seves diòcesis, principals preocupacions, accions que s’estan duent a terme, etc. En aquest cas, els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense han estat a Roma entre els dies 10 i 15 de gener i han presentat al Pontífex un informe sobre diferents aspectes diocesans (d’organització pastoral i administrativa), que comprèn informació dels anys 2013 al 2020 i que han realitzat durant setmanes el personal de la Cúria i delegats episcopals.

La visita ad limina consta de tres moments importants: d’una banda, la visita dels bisbes als sepulcres dels sants apòstols Pere i Pau, considerats columnes de l’Església i que, com deia el bisbe Romà en la seva glossa del 19 de desembre, es realitza «per expressar la confessió de la mateixa i única fe dels apòstols que van donar testimoniatge a Roma amb el seu martiri».

Per al bisbe Romà, «la comunió de fe apostòlica és condició indispensable per al ministeri episcopal. Com deia el papa Sixte III: “Sols es pot ser successor dels apòstols si es roman en la fe dels apòstols”.»

Un altre moment destacat de la visita ad limina és la trobada amb els responsables dels dicasteris de la Cúria Romana, per tal de tractar amb ells els temes que poden interessar a cada pastor en particular o al conjunt, tenint en compte les necessitats dels temps i llocs de les pròpies diòcesis. Aquest contacte serveix, principalment, per a resoldre dubtes, exposar problemes i assumptes, demanar informacions o respondre eventuals preguntes amb els organismes curials del Vaticà, que són els instruments ordinaris del «ministeri petrí» del papa.

El moment principal de la visita és la trobada personal dels bisbes amb el Sant Pare, que va tenir lloc ahir divendres 14 de gener a 2/4 d’11 del matí.

La visita ad limina és un moment de gràcia, per al qual el bisbe Romà demana a tots els fidels de la diòcesi prègària: «Acompanyeu-me amb la vostra pregària, perquè és a vosaltres a qui faig presents en tots els moments d’aquesta santa visita. Que la nostra fe en Crist i la nostra comunió amb l’Església s’enforteixin més i més en aquest moment de gràcia que és la visita ad limina.»