Metges, infermeres, administratius sanitaris i personal de centres d’atenció primària i hospitals estan molt fatigats. Així ho expressen i ho ha constatat Regió7 passant un matí al CUAP Bages. L’alta incidència de la variant òmicron de la covid està fent estralls entre els professionals. I avisen que la situació encara no frena.

El Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP), situat a la planta baixa del CAP Bages, a Manresa, és un referent per a patologies lleus o moderades i funciona les 24 hores de cada dia de la setmana. Dissabtes i diumenges, quan els CAP de molts pobles no estan operatius, el CUAP concentra un alt volum d’activitat, que s’ha multiplicat des de l’inici de la pandèmia. Un alt percentatge de visites ateses són per covid.

Mil pacients el cap de setmana

El cap de setmana després de Reis es va atendre un miler de pacients, i en aquest passat es preveia una xifra similar. «És una bestiesa!», remarca Ricard Martí, de la Unitat d’Atenció a la Ciutadania del CUAP Bages. «El volum ha crescut moltíssim en aquesta sisena onada. La majoria tenen símptomes lleus, com ara mal de cap o mal de coll, que en condicions normals ni tan sols acudirien a urgències. Però la gent està espantada i ve al CUAP», apunta.

En hores punta, tant dissabte com ahir, la sala d’espera era plena i hi havia cua al taulell. La majoria de pacients hi acudien per símptomes relacionats amb la covid. «Vinc amb el meu fill perquè té febre i mal de coll», explicava una veïna de Castellgalí. «No em trobo gaire bé i, com que vaig ser contacte d’un positiu de covid, he vingut perquè em visitin», deia una altra usuària. Aquest era el perfil majoritari de pacients del CUAP, on els rebia Ricard Martí i els derivava al punt de proves covid (la carpa instal·lada davant de l’ambulatori) o els feia passar a la sala d’espera per a la visita mèdica.

La tasca de professionals com Ricard Martí, a l’administració sanitària del CUAP, és clau perquè el servei d’urgències funcioni a la perfecció. «Ens hem hagut d’anar especialitzant cada cop més a fer cribratge, i és part de la nostra feina preguntar als pacients quins símptomes tenen». Al taulell també bullen els dubtes sobre els contactes, els testos, les vacunes... «Donar informació a la ciutadania és una altra part important del nostre dia a dia. Rebem moltes consultes i hi donem resposta tenint en compte el protocol del moment», explica Martí.

Els professionals fan pinya

Al CUAP Bages és ben visible la coordinació entre professionals i la col·laboració entre ells, assumint tasques que no són específiques del seu lloc de treball. Fer pinya els permet està al peu del canó malgrat la saturació pel tsunami d’òmicron. Reconeixen que no és fàcil: «Estem esgotats, mentalment arriba un punt que estem molt cansats, a més amb un volum de càrrega assistencial molt elevat», asseguren tant Ricard Martí com Mònica Navarro, infermera del CUAP Bages. «Jo crec que és de les onades en què ens trobem amb més volum de pacients», afegeix Navarro. Dissabte feia guàrdia de 24 hores, i tenia clar que no hi hauria treva: «Atenem pacients pràcticament totes les hores, la majoria per covid i, per sort, amb símptomes lleus. I també passen per urgències persones amb altres patologies, i pacients que no poden esperar la visita al seu metge de capçalera i venen al CUAP. Som la solució de la pressió que no pot assumir l’atenció primària perquè també està saturada».

La pressió augmenta per a uns professionals que es troben al límit. Mònica Navarro reconeix que comença a notar cada dia més el cansament psicològic: «Aviat farà dos anys de la primera onada i no he parat. Vinc a treballar amb ganes perquè soc infermera per vocació i m’agrada molt la meva feina, però començo a notar l’esgotament». I no veu encara la llum al final del túnel: «De moment la situació no ens permet relaxar-nos, i tot indica que aquesta setmana encara serà una punta elevada de casos covid. Esperem que després comenci a anar a la baixa». Mònica Navarro explica que abans de la pandèmia feia guàrdies de 24 hores, i l’endemà, si en descansava un parell, ja en tenia prou; ara, en canvi, «si l’endemà només descanso dues hores, no tibo».

Les jornades són dures, i s’hi afegeix el malestar de la població. Tal com comenta la infermera, «hi ha molts ciutadans cansats, enfadats, espantats i nerviosos, i ens ho fan pagar amb crits i falta de respecte». Es viuen moments de tensió perquè el ciutadà «vol una atenció ara i sense peròs». Els professionals sanitaris també tracten de relaxar els pacients i fer-los entendre que «la situació no és fàcil per a ningú».

Les visites relacionades amb la covid han fet augmentar els temps d’espera al Centre d’Urgències d’Atenció Primària del Bages, tal com explica Mònica Navarro: «Abans no teníem pràcticament demora, els pacients s’esperaven com a màxim mitja hora. Ara, en hores punta, es poden arribar a esperar dues hores, perquè no donem l’abast. Hi ha molt volum de visites i cada pacient requereix el seu temps. A més dels relacionats amb covid, en poden venir amb dolor toràcic, amb còlic nefrític, amb marejos, amb dolor al pit... i també sortim a fer domicilis, cada dia a partir de les 8 del vespre i els caps de setmana i festius».

L’escalada constant de contagis pressiona els serveis d’urgències. Al CUAP Bages han fet falta reforços humans per atendre els pacients. «Si abans de la covid fèiem una mitjana de 150 visites al dia, amb la covid vam passar fer-ne 250, i en aquesta onada ja són unes 350», recorda Ricard Martí, que deixa clar que «ho assumim, i ho fem tan bé com podem». Elisabet Descals, directora del Servei d’Atenció Primària Bages-Berguedà-Moianès, ha volgut valorar la tasca que fan i la dedicació i professionalitat en la seva actuació assistencial: «És exemplar, estan donant el 100%».

Saturació als CAP en la sisena onada de la covid-19

La sisena onada de la covid ha portat més contagis que mai (ahir, 22.081 de nous) i una saturació als CAP, que són centres quasi exclusius de covid, i ha deixat en segon pla pacients amb altres problemes de salut o que tenen malalties agudes i cròniques.

L’elevat nombre de positius ha fet que, de retruc, hi hagi una allau de baixes i altes laborals. Per això el Govern va decidir autoritzar les baixes per telèfon, Internet o a la farmàcia, i automatitzar l’alta. Si no hi ha símptomes, l’alta es tramita automàticament al setè dia sense haver-la de demanar. Aquesta mesura ha alleujat la pressió als CAP.