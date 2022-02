El març del 2001, tècnics municipals acompanyats d’agents de la Policia Local de Manresa van clausurar la discoteca Pont Aeri, l’antiga Krono’s, argumentant que incomplia la normativa urbanística. Més de vint anys després, la construcció continua a tocar de la C-55, a l’accés sud de la ciutat, dempeus i vandalitzada. L’equip de govern d’ERC i JxM vol posar fi a aquesta situació i ha inclòs l’enderroc i l’eliminació del gran aparcament asfaltat que l’envolta en un projecte que impulsa de renaturalització de sis hectàrees al sector de Can Poc Oli (vegeu desglossat).

Requerit per aquest diari, el regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, ha volgut deixar clares les prioritats i ha dit que el projecte de renaturalització «tirarà endavant amb discoteca o sense». El govern considera que «l’enderroc és un tema secundari, perquè és una part petita de la finca municipal i a la resta hi podem començar a actuar properament».

Si els fons Next Generation concedits són els sol·licitats, la discoteca anirà a terra. Les intervencions formen part del Pla Estratègic del Cardener. L’Ajuntament s’ha presentat a la convocatòria d’una subvenció estatal de 3,5 milions d’euros.

Del 2001 al 2022

L’Ajuntament va clausurar la discoteca el 2001 per l’incompliment de l’ordre de suspensió de l’activitat que havia estat decretada amb anterioritat. Argumentava que la zona on és ubicada la discoteca no disposava d’un pla especial d’ordenació urbanística, un requisit necessari per a la tramitació de llicències d’explotació.

L’Ajuntament va notificar a la discoteca l’ordre de clausura, que va ignorar, i el pas següent va ser el precinte de l’activitat. L’acció arribava després que Pont Aeri esdevingués un pol d’atracció de joves d’estètica skin que van provocar un rosari d’aldarulls.

Els amos van formalitzar l’any 2015 la cessió gratuïta dels terrenys. Cal recordar que la discoteca es va construir en uns terrenys que tenien la qualificació d’ecològics pel fet de ser limítrofs amb la riera de Rajadell, i si s’hi va poder obrir un negoci d’aquestes característiques va ser perquè, el 1985, la comissió d’Urbanisme de Barcelona va atorgar la declaració d’utilitat pública i interès social no a Pont Aeri sinó a una discoteca anterior.