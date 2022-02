Entendre el càncer per combatre’l amb més precisió i amb una medicina personalitzada. Aquesta és la base de la investigació de la científica Núria López-Bigas (Monistrol de Montserrat, 1975), que ahir va rebre el II premi Rosa Argelaguet Isanta-Campus Manresa. L’acte es va celebrar a la Biblioteca Universitària coincidint amb al Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència.

Doctora en Biologia i experta en Genètica Mèdica i en Biologia Computacional i Bioinformàtica, López-Bigas, és investigadora de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) i cap del Laboratori de Genòmica Biomèdica a l’Institut de Receca Biomèdica de Barcelona, on dirigeix un equip multidisciplinari de vint persones. Però sobretot «és bona persona», i «un model» per a totes aquelles nenes que voldrien fer ciència però que es frenen a causa d’estereotips masclistes, va dir la també doctora Carlota Riera, encarregada de fer la seva glossa.

Riera va assegurar que és una científica de primeríssim nivell que fa «ciència que arriba a les nostres vides», i que va optar per posar a l’abast de tothom els resultats de les seves investigacions perquè «darrera de cada mostra que analitza hi ha un pacient oncològic i una família que pateix», va ressaltar.

López-Bigas va agrair el reconeixement i, ja d’entrada, es va confessar: «tinc la millor feina del món. És creativa, molt interessant i em fascina». Va assegurar que cal una societat amb més coneixement i cultura científica perquè afecta «a les nostres vides com ha demostrat la pandèmia». També va dir que falten dones referents en el món de la ciència, i que en el seu cas els màxims referents van ser els seus pares. També va voler compartir el premi amb el seu equip del laboratori. La setmana vinent López-Bigas rebrà el premi Ciutat de Barcelona.

L’acte el va presentar la periodista especialitzada en ciència i salut Núria Jar. Va dir que «les dones sempre hi han estat, però no sempre han esta visibles». Va cloure l’acte l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, que va assegurar que López-Bigas té el doble mèrit d’excel·lir en ciència i trencar sostres de desigualtats en un camp com és el de la investigació.