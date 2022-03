La manifestació amb motiu del Dia Internacional de les Dones ha donat el tret de sortida a Manresa amb una mostra de suport cap a les encausades pel 8M del 2019. Al crit de "visca, visca, lluita feminista" i "Vull ser lliure, no vull ser valenta", una concorreguda concentració que ha començat a la Ben Plantada i ja ha passat pel carrer Primer de Maig i el Carrasco i Formiguera.

El recorregut d'aquesta onada lila no ha pogut passar pel carrer Soler i March, on hi ha la comissaria de Policia Nacional de Manresa. Unes tanques impedien el pas per la zona, que també s'ha reforçat amb presència policial. S'hi han pogut veure dues furgonetes dels Mossos d'Esquadra.

Paral·lelament, hi ha previstos actes en el marc del 8M en altres municipis bagencs com Cardona, Súria, Sallent i Sant Fruitós de Bages.