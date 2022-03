Ramon Bacardit que, com ja va avançar aquest diari, es perfilava com l’alcaldable de Junts a Manresa de cara a les eleccions de l’any vinent, ha estat l’única persona que ha presentat candidatura. El termini per fer-ho es va obrir dilluns i es va tancar ahir a la tarda.

El següent pas que haurà de fer Bacardit, que és arquitecte i va ser regidor d’Urbanisme i Mobilitat i delegat dels arquitectes del Bages-Berguedà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), serà recollir els avals de la militància per poder tirar endavant la seva candidatura. Té temps fins el proper dia 30 de març. N’hi calen un 20% de la militància al municipi, que són uns 12 o 13 avals. El dia 8 d’abril es farà la seva proclamació oficial com a alcaldable. Toni Massegú, cap de Junts al Bages, comentava ahir que «han estat dies de molt debat i reflexió dins del partit a la ciutat i d’apropaments de persones del nostre espai polític, no necessàriament militants, que tenen una concepció de la ciutat molt similar a la nostra» i que «estaven disposades a fer un pas endavant». Assegurava que, «fruit d’aquest diàleg i d’aquesta reflexió, ha sortit la candidatura d’en Ramon Bacardit».