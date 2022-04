La monja argentina establerta a Manresa Sor Lucía Caram ha emprès avui, al costat de l'equip de la Fundació del Convent de Santa Clara, entitat que dirigeix, i de voluntaris de CaixaBank, un viatge a Polònia per portar 200 persones a Catalunya, la majoria de les quals són familiars de ciutadans que ja viuen en diversos municipis del país.

Aquesta vegada, al costat de Caram, per part de la fundació, també hi va el seu president, Gabriel Prat, i Juan Carlos Cruz, que acaba d'arribar des de Washington i que és membre de la Comissió Pontifícia per a la Protecció de Menors i molt amic de la monja.

Aquest és el quart viatge en menys d'un mes de Caram per portar refugiats d'Ucraïna, després de la invasió del país per part de Rússia i del conflicte armat que n'ha derivat. Va portar amb furgoneta i acompanyada per un voluntari de la fundació sis persones que van anar a recollir a la frontera amb Romania. Des de Varsòvia, ja amb avió, en va portar 220 més, i des de Przemyśl, també a Polònia, i en cinc autocars, 204 més.

En aquesta ocasió, ella tornarà dilluns a la nit i els cinc autocars ho faran la matinada de dimarts amb els 200 refugiats.

La monja comenta que "la nostra esperança era que la guerra s'acabés. No obstant això, els atacs continuen i no sembla que arribi la pau en breu. Seré a Madyka, als centres de refugiats, que serà el punt de trobada amb les persones que vindran amb nosaltres". Ha expressat el desig que "aquest èxode i la guerra s'acabin aviat".