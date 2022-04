Junts per Manresa va presentar ahir públicament el seu candidat a l’alcaldia, l’exregidor d’Urbanisme Ramon Bacardit i Reguant, en un acte a El Sielu en el qual l’arquitecte va afirmar que encapçalarà una llista electoral per aconseguir que la ciutat «brilli amb llum pròpia» i «sumi» de veritat per assolir objectius.

En declaracions a Regió7, Bacardit va exposar la seva fórmula, que passa per respondre preguntes fonamentals, marcar un camí per assolir els objectius plantejats i deixar de mirar-se el melic.

El que va ser regidor d’Urbanisme per Convergència en el període 2011-2015 considera imperatiu «tenir una ciutat millor posicionada al context del país».

O sigui, deixar de perdre pistonada i endegar una dinàmica que permeti escalar posicions. Un repte que planteja en dues direccions.

Per una part tenint clar que «l’Ajuntament no fa la ciutat. La ciutat la fa la gent que hi viu» i des del seu punt de vista això passa per «donar la veu a la gent. Ha arribat el moment de tornar a creure en la societat civil, en les entitats, en les empreses i en els particulars. D’empoderar-los i fer que liderin». D’altra banda, pensa que hi ha pendent aclarir de veritat quin paper li dona Catalunya a Manresa i que la resposta passa per millors infraestructures i comunicacions, però també per una aposta decidida per la capitalitat i l’articulació del territori.

Pel que fa a sumar, Bacardit va reservar ahir un paper especial per a dues persones. Una va ser l’exconseller d’Interior de la Generalitat, Joaquim Forn i Chiariello, que l’alcaldable considera la persona clau del seu ideari polític.

Fitxa l’exPDeCAT Josep Gili

L’altra va ser Josep Gili Prat, actual regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent i d’Ensenyament i Universitats, i exconseller nacional del PDeCAT. Es dona la circumstància que aquesta formació ha fet públic el seu suport a la candidatura Impulsem Manresa, que està organitzant l’empresari Joan Vila i Marta.

Bacardit va assegurar que Gili té «un paper important» en la seva candidatura, que preveu fer pública «a partir de la tardor» perquè aporta «solidesa i sentit comú».