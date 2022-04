L’Ajuntament de Manresa ha finalitzat la senyalització de la ruta de l’Anella Verda M9 Els Comtals-Serra de Montlleó. És la darrera ruta que s’ha incorporat a la xarxa d’itineraris per conèixer l’Anella Verda. L’actuació, que ha tingut un cost de 4.700 euros, ha inclòs la instal·lació de sis plafons de senyalització i la renovació d’una part dels senyals existents, per incorporar la informació sobre el nou itinerari.

La ruta, d’onze quilòmetres, se centra en el conjunt monumental de parets de pedra seca al solell dels Comtals i ressegueix un petit itinerari adaptat per la foneria dels Comtals amb plafons explicatius sobre elements de pedra seca i naturals.

L'itinerari continua per la serra de Montlleó, on el visitant pot veure tres tines i un pou de glaç i pot gaudir d'unes vistes d'allò més singulars de la ciutat de Manresa i de Montserrat. La serra de Montlleó és també un espai d’un gran interès natural, amb espais de tan valor com l’obaga de l’Agneta, que es tenyeix de colors rojos, ataronjats i grocs intensos a la tardor, quan els aurons que hi habiten canvien de color. L'anada es fa pel costat del riu Cardener i la tornada per la torre de Santa Caterina, però també es pot fer una versió circular més curta des del barri dels Comtals.