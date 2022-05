La Catalunya Central ja té el seu propi institut d'investigació biomèdica i sanitària, l'IRIS-CC, que aglutinarà tota la recerca que es fa al territori en àrees com la biomedicina, la salut mental, l'oncologia, o la salut pública, entre d'altres. Hi participaran més de 300 investigadors i permetrà dos grans objectius. D'una banda, "reclutar pacients" al territori i evitar així que s'hagin de desplaçar a les grans ciutats per participar en assajos clínics i, de l'altra, lluitar contra la fuga de talent. "La capacitat de succió de l'àrea metropolitana és coneguda, nosaltres crearem un pol de captació i retenció de talent", ha explicat a l'ACN el director del nou institut, José Jerónimo Navas.

Fins ara, tots els centres de recerca i innovació en salut se situaven a l'àrea metropolitana o a les capitals de província. Fora d'aquí, no n'hi havia cap. Això feia que els pacients de la Catalunya Central, un cop esgotats tots els tractaments, haguessin de desplaçar-se fins a aquestes ciutats per poder participar en assajos clínics amb tot el que això comporta. El nou centre vol evitar això i equilibrar així la distribució de la recerca al país. L'IRIS-CC ocupa una àrea amb 525.000 habitants. Per altra banda, el nou centre també permetrà lluitar contra un dels grans problemes del territori: la fuga de cervells. Comptarà amb més de 300 investigadors i la intenció és convertir-lo en un gran pol de captació i retenció de talent. "Tenim molts bons investigadors en aquests àrees", subratlla Navas. El projecte, que està impulsat per la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, aglutina 14 institucions de l'àmbit universitari, hospitalari, d'atenció primària, sociosanitària i de salut mental. De fet, un dels elements diferencials d'aquest institut és que no només integra hospitals de referència sinó també l'atenció primària en salut, centres sociosanitaris, dispositius de salut mental i hospitals comarcals.