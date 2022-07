UManresa ha celebrat recentment l’acte de cloenda del curs 2021-2022 del programa FUB+ Gran, una iniciativa que va néixer el curs 2012-2013 per promoure l’aprenentatge al llarg de tota la vida i acostar persones de més de 55 anys a la universitat. Enguany se’n commemora el desè aniversari, una fita que va ser present en els parlaments de l’acte de lliurament dels diplomes a les 105 persones que han participat en aquesta darrera edició.

La sociòloga i escriptora Clara Fons va ser l’encarregada de fer la lliçó de comiat als alumnes d’aquesta edició. L’acte també va tenir l’assistència de l’adjunt a la direcció general de la FUB, Antoni Llobet; la vicerectora del campus Manresa de la UVic-UCC, Sílvia Mas, i la coordinadora del programa, Sílvia Mampel. Diego Ramon Alías Casado va parlar en nom dels alumnes i la coral del programa FUB+Gran va tancar la commemoració amb una breu actuació i amb la interpretació de l’himne universitari, Gaudeamus igitur.

Més de mil inscripcions

El programa es va iniciar durant el curs 2012-2013 amb 16 persones, algunes de les quals continuen assistint a les diferents formacions. En els inicis, oferia un itinerari formatiu comú per a tothom que amb els anys s’ha anat ampliant amb formacions i itineraris més específics adaptats als interessos de l’alumnat. «El boca-orella va funcionar molt bé i de seguida el nombre d’inscrits va anar creixent fins arribar als dos centenars d’inscripcions en un curs», explica Mampel. En aquests 10 anys de trajectòria ha tingut molt bona resposta i s’ha arribat a superar el miler d’inscripcions en totes les activitats que s’han realitzat.

El que va néixer com una oferta formativa per a majors de 55 anys s’ha consolidat com un programa a l’entorn del qual han nascut altres activitats paral·leles i que ha fomentat la relació entre persones d’una mateixa generació que han acabat, la majoria, la seva trajectòria laboral i busquen una manera de continuar adquirint coneixements i alimentant la seva curiositat intel·lectual.