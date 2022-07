El barri de Saldes-Plaça Catalunya ha celebrat la seva festa gran amb una bona assistència en les diferents activitats programades. L’entitat veïnal va aprofitar que hi havia representants de l’Ajuntament com l’alcalde Marc Aloy, les regidores Núria Masgrau i Roser Alegre i el regidor Anjo Valentí per fer un repàs de les reivindicacions pendents al barri.