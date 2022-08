Des de principi de juliol, l’orgue de la basílica de la Seu de Manresa ja llueix restaurat i ampliat al lloc, rera l’altar, del qual en va marxar, desmuntat peça a peça el desembre del 2020. L’instrument serà beneït i inaugurat aquest dilluns, dia de la Mare de Déu d’Agost, (a les 11 del matí) i a la tarda (20.30 h) se celebrarà el primer dels quatre concerts inaugurals. L’organista català Marcel Martínez, que ha exercit d’assessor en l’orgue manresà, serà l’encarregat de donar el tret de sortida a un cicle que sumarà dos recitals aquest agost i dos mes a l’octubre.

Kantor a l’Evangelische Stephanuskirche de Tübingen, Martínez combina aquesta actualment aquesta activitat amb la direcció del Kammerchor Reutlingen i del Vokalensemble Tübingen, així com la recerca musicològica i la concertística. Nascut a Barcelona, Martínez va estudiar orgue amb Maria Nacy, al Conservatori Municipal de Música de la Ciutat Comtal, i va obtenir el títol professional d’orgue així com el de clavicèmbal amb M. Lluïsa Cortada. Paral·lelament es va formar com a director de cor amb Manuel Cabero i Conxita Garcia. És llicenciat en Música d’Església per la Hochschule für Kirchenmusik Rottenburg i ha obtingut el grau acadèmic Master of Arts en l’especialitat de Musicologia a l’Eberhard Karls Universität de Tübingen, on actualment està finalitzant la seva tesi doctoral a l’entorn de la figura de monsenyor Higini Anglès. El programa del concert el formaran peces de Max Reger, Jehan Alain, Dietrich Buxtehude, Arvo Pärt, Jean Langlais, Arnolt Schlick i Johann Sebastian Bach.

En plena pandèmia, una comissió de persones vinculades al temple i a la capella de música van iniciar una campanya per recaptar 300.000 euros per dotar la Seu d’un orgue a l’alçada de la seva categoria basilical i les seves enormes dimensions. L’orgue de la Seu té tres cossos: l’orgue major, l’orgue recitatiu i el pedal. Jordi Franch, Glòria Ballús i Montserrat Lladó són els organistes que continuaran tocant l’instrument en els actes de culte i litúrgia de la Seu.

Concerts amb taquilla inversa per al manteniment

Tres concerts més completaran el cicle de concerts inaugurals de l’orgue del cor de Catalunya. Tots seran gratuïts i amb taquilla inversa per seguir finançant el manteniment de l’instrument.

Divendres 19 d’agost a les 20.30 a càrrec d’Ana Aguado, professora d’orgue al Conservatori de Música de León. El programa inclou obres d’Eduardo Torres, Johnan Sebastian Bach, Felix Mendelssohn, Joan M. Thomàs i Sabater i Louis Vierne.

Divendres 7 d’octubre a les 20.30h a càrrec de Jordi Figueras i Carreras, organista titular de les esglésies de Sant Pere i de la Sagrada Família de Terrassa. Les peces que Figueras interpretarà són de Johann Sebastian Bach. Anselm Viola, Felix Mendelssohn, César Franck i Léon Boëllmann.

Diumenge 9 d’octubre a les 20.00h, a càrrec de Maria Nacy, professora d’orgue al Conservatori Municipal de Música de Barcelona. El cicle de concerts inaugurals es clourà amb la interpretació d’obres de Paul Hindemith, Jehan Alain, Maurice Duruflé i Johann Sebastian Bach.