El manresà Jaume Fontanat Picas, fundador de la primera gran funerària de Manresa, ha rebut aquest divendres al migdia el darrer comiat per part dels seus familiars, amics i coneguts. La cerimònia s'ha celebrat a la Sala Montserrat del tanatori d’Àltima Serveis Funereraris.

Fontanet va morir aquesta setmana als 91 anys. Als 18 anys va començar a treballar a la funerària que havien fundat els seus avis el 1900, que amb els anys va fer créixer absorbint els altres negocis del sector que hi havia a Manresa i comarca per convertir-la en la primera gran funerària de la ciutat. També va ser dels primers a Catalunya a crear sales de vetlles, tal com va explicar aquest diari quan va informar del seu decés.

El finat va fundar la funerària Fontal mitjançant una fusió que no va acabar bé i va crear Fontanova, l’actual Àltima Serveis Funeraris. En el funeral ha intervingut el seu fill Jaume. Ha explicat que a la fotografia que surt al recordatori que s'ha repartit entre els assistents, que han estat molt nombrosos, van posar una foto de fa uns anys del seu pare somrient perquè el record que en quedi sigui el d’una persona molt sociable i que va viure totalment abocada a la feina d’acompanyar les famílies en la dura hora de dir adeu als seus éssers estimats.