Dos anys després i, amb permís de la covid, torna la normalitat i les festes majors han recobrat el seu format original. La de Manresa, que se celebra del 20 al 29 d'agost, permet cloure la temporada de vacances i ho fa amb actes per a tota la família. Aquí et deixem una guia de tots els actes per hora tant de la Festa Major com de la Festa Major Alternativa de Manresa.