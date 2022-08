La pluja ha obligat a ajornar el correfoc de Manresa. La cita ineludible que posa fi a la Festa Major de la capital del Bages es va suspendre el 2020 i el 2021 a causa de la crisi sanitària causada per la covid. Enguany, la pluja feia perillar la celebració de la cercavila, que estava programada per a les 21:30 hores i que finalment ha arrancat gairebé una hora més tard del previst.

L'entitat organitzadora de la cercavila ha esperat fins a l'últim moment per acordar si l'acte podia tirar endavant o no. A les 21:45 hores, el grup de coordinadors de Xàldiga s'ha reunit per decidir si era segur realitzar el correfoc tot i les condicions meteorològiques. Finalment, la cercavila ha esclatat sense pirotècnia fixa a la plana de l'Om i la Gispert, ja que s'ha mullat, segons han informat fonts organitzadores a Regió7.

Malgrat el temps, a les nou de la nit ja hi havia força ambient a la plaça Major. Molta gent ha esperat refugiada sota els balcons, preparada amb barrets i mocadors, el tret de sortida de la cercavila. Pocs minuts abans de les deu, amb la plaça plena de gent, han sortit els dracs, mentre les Fogueres, les Fogaines i els Moixogants es preparaven sota els porxos de l'Ajuntament. A les 22:15 hores, els organitzadors han buidat la plaça per fer petar la traca. Els tabalers han donat el tret de sortida del correfoc al voltant de les 22:30 hores, quan s'han començat a veure les primeres guspires.

El recorregut

Després de donar l'esclat inicial a la Plaça Major, la cercavila ha posat rumb al carrer Sant Miquel. El recorregut ha seguit pel carrer de les Piques, la plaça d'en Creus, el carrer Arbonés, la plaça Montserrat, el carrer Santa Maria, la plaça Gispert i el carrer Vilanova. Després passarà per la Plana de l'OM, el carrer Nou, el carrer Metge Planes, la plaça i el carrer Pedregar i la plaça del Carme fins a arribar al carrer Cap del Rec.

El tret final de la cercavila tornarà a ser a la plaça Major, on a les 00:30 hores se celebrarà el ball del Correfoc amb la Tropical a la Plaça Major. A continuació, Two F**King Dj’s: Marc Pich & Ferry B seran els encarregats de posar fi a la festa, que ha acollit durant una setmana més d'una cinquantena d'actes a la capital del Bages.

A banda del correfoc, l'altra proposta destacada d'aquesta nit ha estat el ball de Festa Major a càrrec de Joan Vilandeny, que s'ha dut a terme al 2n tram del Passeig Pere III a les 22 hores.

Mesures de seguretat a seguir per veïns i veïnes:

Allibereu el carrer de qualsevol obstacle que pugui destorbar el recorregut del Correfoc: torretes amb plantes, taules, cadires, bosses d’escombraries, etc.

Retireu els vehicles de la zona per on passarà la cercavila de foc.

Tanqueu les portes, les finestres i els balcons i protegiu totes les obertures de les cases per impedir que hi entrin coets o guspires, que podrien causar un incendi.

Recolliu la roba estesa i plegueu els tendals, que també es podrien encendre.

No llanceu aigua als participants del Correfoc, encara que us en demanin. Així, evitarem que la pólvora es mulli i exploti o que surti en una direcció inesperada en lloc de cremar-se.

Protegiu els vidres dels aparadors de les botigues amb cartons en cas de no disposar de persiana metàl·lica.

Mesures de seguretat per a les persones que segueixen el correfoc:

Informeu-vos bé dels llocs per on passarà el Correfoc i seguiu les recomanacions dels organitzadors i dels serveis d’ordre.

No feu cadenes de més de tres persones.

A les places, cal girar en sentit invers a les agulles del rellotge.

No envaïu l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no agafeu ni destorbeu cap dels seus membres.

Porteu roba i calçat adients: roba de cotó, amb mànigues i pantalons llargs, coll tancat, barret de roba i sabates que deixin la menor part possible del cos sense cobrir.

Si se us encén la roba, llanceu-vos a terra i rodoleu-hi per apagar les flames. No correu, ja que les flames s’escamparien i serien més virulentes.

Si patiu alguna lesió ocular, netegeu-la amb aigua abundant i adreceu-vos al punt d’assistència sanitària més proper.

Espereu la comitiva del Correfoc en carrers amplis. No demaneu aigua als veïns. Així evitarem taps i relliscades. També, evitarem que la pólvora es mulli i exploti en lloc de cremar-se.

No encengueu foc ni fumeu a prop de les bosses o contenidors del material pirotècnic.

En cas d’un accident greu, hem de facilitar l’accés als equips d’emergència i seguir les instruccions del cap de Correfoc o dels grups d’ordre.

No es permet la participació de menors de 12 anys, ni portar canalla sobre les espatlles o assistir al correfoc en cotxet.

Tot el públic participant és responsable, en primer i únic terme, dels accidents que pugui patir al Correfoc.

A mitja tarda, les nuvolades i les tempestes s'han començat a aproximar per l'oest de Catalunya i han deixat avisos per temps violent a les comarques de Ponent. Protecció Civil ja va alertar ahir, a través de Twitter, de la possibilitat de precipitacions que podrien afectar la comarca del Bages "en les pròximes hores".

Al llarg de la jornada ja s'havien pres mesures per a la celebració de l'esdeveniment. El trànsit ha quedat restringit en més d'una cinquantena de carrers i places. Així mateix, a les 18:15 hores, la policial local havia començat el muntatge del Centre de Comandament Avançat, juntament amb SEM, la Creu Roja, els Bombers de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra i Protecció Civil, per garantir la seguretat de l'acte.