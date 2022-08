El correfoc avançat de trenta membres de Creu Roja amb armilla

Dues hores abans de l’hora prevista per al primer petard, ja hi ha una primera cercavila, aquesta sense foc. Un grup de trenta voluntaris i tècnics de la Creu Roja es passegen amb les seves armilles reflectores per tot l’itinerari repassant els punts més crítics i la situació de les ambulàncies. Aquesta volta de reconeixement s’ha fet sempre en tots els correfocs per garantir la seguretat. Després de la pandèmia, ha tornat, com tot.

Carlos Torrejón és el cap del grup de socors de la Creu Roja de Manresa i ahir a la tarda va ser l’encarregat de guiar el grup i fer totes les explicacions pertinents en els punts més problemàtics del recorregut del correfoc. «Hem de dir a tots els que treballen amb nosaltres la situació exacta de les ambulàncies i els punts fixes de tècnics i voluntaris perquè si hi ha una evacuació o qualsevol problema tothom sàpiga on anar i com actuar», apuntava Torrejón.

Les principals dificultats se solen presentar a les places, perquè són els llocs on es fan les moscades i el foc hi té un paper més rellevant. «Podríem dir que la Plana de l’Om és un dels punts on hem d’estar més atents perquè es fa de dia amb tot el foc que es llança allà, encara que sigui un lloc en què no hi ha figures, és potencialment molt perillós», assegurava. A la plaça Major, per exemple, sí que ballen les figures de la imatgeria festiva, però no hi ha tant foc com a la plaça Gispert. A aquella hora ignoraven que tota aquesta pólvora fixa es mullaria i no es faria servir.

Creu Roja assegura que el dispositiu que hi ha muntat no omet cap tram del correfoc, tampoc els que sembla que no tenen cap complicació. Durant el recorregut també es va explicar als membres del grup on estan els punts de càrrega, que són els llocs on les figures i els diables recarreguen la pólvora. Els tècnics i voluntaris que van a peu no van protegits pel foc, per aquest motiu és tan important que controlin on han d’estar les figures i la pirotècnia en tot moment.

Entre tot el personal de la Creu Roja present al correfoc, hi ha tres tècnics de SAC (Servei Assistencial al Correfoc) per la part sanitària. Són les persones que van preparades per estar sota el foc i fer qualsevol rescat de pacients en cas que fos necessari. A part d’aquests tres membres de Creu Roja, cadascuna de les figures festives que participa en el correfoc té el seu propi servei assistencial, format per membres de Xàlida, l’entitat que organitza la festa. Però aquest servei no té competències en l’àmbit mèdic.

Els membres del grup estaven molt atents a les explicacions de Torrejón i a la senyalització dels punts fixos i les ambulàncies, pel cas que hi hagués algun ferit de més gravetat.