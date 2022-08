El correfoc de Manresa celebrava 40 anys aquest dilluns i, el que havia de ser una jornada festiva, va començar amb la vista posada al cel i molta preocupació. La pluja va estar a punt de suspendre la festa i no va ser fins a 2/4 de 10 del vespre, l'hora en què havia de començar, que els organitzadors, Xàldiga i Protecció Civil van acordar no ajornar-la i començar una hora més tard. A les xarxes, la celebració s'ha viscut amb emoció per poder recuperar un dels actes grans de la Festa Major de Manresa, alhora que hi ha qui li ha posat un toc d'humor a la situació quan semblava més complicada.