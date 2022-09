Ana Querol tornarà a ser la candidata a l’alcaldia de Manresa per En Comú Podem. Ha estat triada en una assemblea conjunta de Manresa En Comú i Podem Manresa on també s’ha escollit a Pol Molina, de Podem, com a número 2.

La coalició ha estat treballant aquests darrers mesos amb l’objectiu d’anar junts aquestes eleccions i afirmen estar “preparats“ i “amb ganes i il·lusió”.

"El nostre projecte per Manresa", diu Querol, posarà el focus en la necessitat de "fer política útil“.

Per a la cap de llista, “això es tradueix en propostes per millorar les condicions de vida per als nostres veïns i veïnes especialment de les classes treballadores i populars", i afegeix, “sobretot

en aquests moments, quan s’albiren temps complexos”, fent referència a l’emergència climàtica, la crisi energètica i les conseqüències econòmiques de la guerra a Ucraïna.

Així, continua Querol, en aquest context, “ens emplacem a treballar per fer de Manresa una ciutat més verda, forta i resilient, on la ciutadania se senti protegida, que no deixi ningú enrere, per encarar el futur amb esperança i optimisme”.

Per a Pol Molina, número 2, la coalició “té la millor candidata“ tot recordant que des del 2019, Querol, sense ser al consistori, ha estat treballant i fent propostes, “algunes tan rellevants com la recuperació del tren tramvia per Manresa i comarca, la proposta de rehabilitació de les Escodines i el nucli històric, aprovades ambdues pel Parlament, o la proposta del Consell de Prevenció i seguretat” .

Ara, afegeix Molina, “continuarem treballant plegades en l’elaboració del programa i en el procés d’escolta dels veïns i veïnes, entitats i associacions per seguir sumant més persones al projecte i arribar amb més força a les eleccions del mes de maig”.

La resta de noms que conformaran la candidatura seran escollits més endavant, en una nova assemblea conjunta.