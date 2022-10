n El primer esclat de carrer de la Fira Mediterrània en el dia gran per al públic, ahir, el va protagonitzar al migdia el bestiari popular: reunió de cinc bèsties comandades per l’amfitriona Asmodeu, dels manresans Xàldiga Taller de Festes. Una festa pels carrers del barri antic -i sense amenaça de pluja- que acabava al claustre del Museu amb el colofó final: la interpretació de les Músiques del Correfoc de Manresa a càrrec d’una norantena de joves alumnes del Conservatori que formen les Orquestres juvenil i simfònica i la Banda simfònica, amb la direcció de Jordi Coll. El músic alturgellenc Ivan Caro va exercir de mestre de cerimònies d’un concert de música popular «en versió simfònica», com apuntava Coll, amb tot el repertori de la gran festa de foc i que es va interpretar amb el ball de la Víbria i de la Gàrgola, que va pujar d’intensitat amb La Marxa del Correfoc i que va tenir el clímax final amb la peça Vacances -l’himne no oficial de la ciutat-, repetit una segona vegada amb el públic envaint el claustre per ballar-la. Tota una festa major per la Mediterrània d’octubre.