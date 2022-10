El ple de l’Ajuntament de Manresa va aprovar la incoació d’un expedient per a la prestació de serveis energètics que inclou l’estudi de viabilitat, disseny, instal·lació i explotació d’una xarxa de calor a partir del biogàs de l’abocador comarcal amb suport de calderes de biomassa per subministrar calor als potencials usuaris de la ciutat, a desenvolupar per Aigües de Manresa SA.

Les xarxes de calor són sistemes centralitzats de generació tèrmica que, mitjançant un sistema de xarxes que transporten fluids tèrmics, permeten la satisfacció de la demanda de calefacció i aigua calenta sanitària en habitatges unifamiliars, comunitats de veïns i altres edificis privats i públics, com ara biblioteques, hospitals o poliesportius, així com en indústries. L’expedient aprovat recorda que el Pla d’Actuació Municipal 2020-23 preveu com a objectiu estratègic fer de Manresa una ciutat més sostenible a través, entre altres, de promoure la instal·lació de sistemes d’autogeneració d’energia. A tal efecte, es considera oportú valorar la prestació de serveis energètics per part del municipi de Manresa, com podria ser l’establiment d’una xarxa de districte, la qual cosa comportaria l’exercici d’una iniciativa pública en l’activitat econòmica en règim de lliure concurrència. Per a la prestació material d’aquesta activitat econòmica, l’Ajuntament de Manresa disposa d’un mitjà propi com és Aigües de Manresa SA, que podria ser apte per al seu desenvolupament, ja que disposa de la solvència suficient segons consta acreditada. Tanmateix, es considera necessari, en el marc de l’expedient d’exercici de la iniciativa, valorar si l’assumpció per part d’Aigües de Manresa SA d’aquesta prestació resulta idoni dins les formes de gestió existents.