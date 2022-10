Manresa es convertirà el dissabte 5 de novembre en l’epicentre dels creadors de continguts en català a les xarxes socials amb la celebració del CreaFest22, que es desenvoluparà a la plaça Sant Domènec i a l’auditori de l’Espai Plana de l’Om durant tot el dia. L’esdeveniment està organitzat per l’Ajuntament de Manresa i l’Associació Creadors.tv, nascuda el 2021 amb l’objectiu de normalitzar i potenciar l’ús del català a les xarxes socials i als entorns digitals.

El festival s’ha presentat aquest matí en una roda de premsa que ha tingut lloc a la sala d’actes del Casino, amb la presència de la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo Obiols, i de Jesús Casasampera Muñoz, president de Creadors.tv. També hi ha pres part Abel Vilchez Prat, streamer a Twitch, i Laia Guilanyà Jané, del duet musical Younenki, que també actua al festival.

L’esdeveniment es desenvoluparà entre l’auditori de l’Espai Plana de l’Om —que acollirà xerrades i taules rodones— i la plaça Sant Domènec, on es faran actuacions musicals i es podran veure creadors en directe. A més a més, a la plaça s’hi instal·laran carpes d’organitzacions que vetllen per l’ús del català i la seva promoció, que oferiran informació, tallers i activitats. Hi haurà la presència d’Òmnium-Cultural, Plataforma per la Llengua, Desdelsofa.cat, FandubbersCAT, Gaming.Cat, Aixeta, Mantinc el Català o el Racó del Manga, entre altres.

Els convidats

A la plaça Sant Domènec, el mestre de cerimònies serà l’actor i cantant Ferran Aixalà. Per l’escenari hi passarà el creador de continguts esportius Esteve Rovira, l’humorista Albert Roig, l’streamer Jau Fibla, els responsables d’UniversG8CO —apassionats pels videojocs— o els creadors del podcast ‘L’última xerrameca’. També hi haurà un concert manga amb els grups Aventura x Japó i Younenki, un concert de folk amb LauzetaFolk i una sessió DJ amb Guret_.

A l’Espai Plana de l’Om es farà una xerrada sobre contingut patrocinat a les xarxes socials, a càrrec de Beatriz Guzmán, cap de Màrqueting de la Fundació.cat, i tres taules rodones. En la primera es debatrà el paper de les plataformes de contingut en català i comptarà amb Albert Lloreta (La Fera), Liz Castro (L’Aixeta), Jaume Morón (Goitaquefanara) i Jesús Casasampera (Creadors.tv), amb la moderació de Gerard Sesé. La segona girarà al voltant de la professionalització en la creació de continguts i comptarà amb Gerry Querry Berry, Gerard Sesé i Simmer Valenciana, amb la moderació de Guret_. I la tercera portarà per títol ‘L’ensenyament en català a la xarxa’ i comptarà amb docents youtubers, moderats per Gemma Artés (MotyChan), i amb la col·laboració del col·le ctiu ‘Una altra educació és possible’.

Tancarà la vetllada Òscar Muñoz amb una gravació especial del programa de Fibracat.tv ‘La Nit Friki’, que comptarà amb la participació, entre d’altres del tik-toker manresà Gerry Núñez. El CreaFest22 es tancarà amb una entrega de premis humorística als millors creadors de continguts.

Durant la roda de premsa, l’Ajuntament de Manresa i Creadors.tv han fet una crida a la ciutadania a participar-hi i han animat a utilitzar el català a les xarxes socials i als entorns digitals. L’associació també ha avançat que s’està treballant en un portal únic que agrupi tots els creadors de continguts en català del país.

El festival compta amb el patrocini de Fibracat.tv, la Fundació.cat i Manresana d’Equipaments Escènics i amb la col·laboració d’Òmnium Bages-Moianès, Xàldiga i Edicions del Pirata.