El PSC de Manresa ha assegurat que va haver de corregir l'esmena d'ERC als pressupostos generals de l'Estat perquè dediquin 10 milions d'euros al projecte de Fàbrica Nova.

Segons ha explicat l'alcaldable socialista, Anjo Valentí, el grup socialista va haver d'esmenar-li la plana a Esquerra "perquè afectava ajudes per a altres sectors d'investigació i recerca".

En un comunicat, el PSC explica que amb l’aprovació a la Comissió d’Hisenda del Congrés dels Diputats del Dictamen per a la llei dels Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) pel 2023, el Govern socialista de l’Estat va incloure l’esmena transaccional del Grup Socialista (GS) de 10 milions d’euros per al desenvolupament del projecte de la Fàbrica Nova de Manresa, negociada per la diputada socialista Montse Mínguez.

Aquesta adopció, materialitza i dona compliment per part de l’Executiu espanyol d’acord amb el que el Senat li va demanar el passat mes de maig.

L'alcaldable socialista recorda que va ser gràcies al consens proposat pel senador socialista Santi Castellà que es va assolir el compromís a la Comissió de Ciència, Innovació i Universitats de la Cambra territorial de demanar al Govern d’Espanya d’acompanyar el desenvolupament de la proposta de la Fàbrica Nova destinant els fons econòmics necessaris per fer-lo realitat.

Partides mal modificades

L’esmena transaccional socialista es va aconseguir, segons Anjo Valentí, "després que els representants del Grup Socialista evitessin una esmena inicial de modificació de partides del Grup d’ERC" que afectava ajudes per a altres sectors d'investigació i recerca.

Així que, finalment aquesta inversió a Manresa "no perjudicarà cap subvenció prevista per a la recerca científica al conjunt de l’Estat que havia demanat el Consell Superior d’Investigacions Científiques".

Segons la diputada del PSC, Montse Mínguez, es tracta d'un primer pas cabdal perquè el Congrés dels Diputats hagi concretat “els primers milions d’euros d’inversió per fer possible aquest nou pol de formació, recerca, i innovació universitària". Una acció que "demostra que el Govern socialista aposta fermament per aquest projecte manresà, de país, i de l’Estat”.

Li toca a la Generalitat

“Ara esperem que, finalment, el Govern de la Generalitat en prengui bona nota i inverteixi al projecte de la Fàbrica Nova, tal com li vam demanar al Parlament de Catalunya des del Grup Municipal del PSC el passat mes de maig -malgrat no hi va participar cap membre de l’Executiu català-, aprovant si poden ara en les seva situació en minoria, els pressupostos per l’any que ve que el país necessita i, per tant, la nostra ciutat” segons l’alcaldable Anjo Valentí.

En definitiva “és una realitat que el Govern d’Espanya aposta clarament per la nostra ciutat, i la prova són els gairebé 20 milions d’euros d’inversió per a projectes en el marc dels Fons de Recuperació i Resiliència ja aprovats i anunciats durant aquest any 2022, i que ara es sumaran aquests 10 milions d’euros més per a la Fàbrica Nova provinents dels Pressupostos Generals de l'Estat pel 2023” conclou el portaveu del PSC a l’Ajuntament, Anjo Valentí.