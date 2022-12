El cap dels jesuïtes es dol de les acusacions d'abusos de l'autor dels mosaics de la Cova

El pare Arturo Sosa, superior general dels jesuïtes, va mantenir aquesta setmana una trobada amb l’Oficina de Comunicació i amb altres membres de la Cúria General de la Companyia de Jesús en el decurs de la qual va repassar els temes que han marcat l’any que s’acaba. No va oblidar referir-se a les acusacions d’abusos sexuals al jesuïta Marko Rupnik, autor dels mosaics de la Cova, ni a la cloenda de l’Any Ignasia.

Sobre Rupnik, Sosa va manifestar que «aquest cas, com altres, ens omple d’estupor i de dolor, ens porta a comprendre i a sintonitzar amb el patiment de les persones involucrades d’una manera o altra. Ens col·loca davant del desafiament de respectar aquest dolor alhora que es posen en marxa, escrupolosament, els procediments exigits per les lleis civils o canòniques i es comunica de manera que no s’encobreixin els fets».

Va recordar que «casos com el del P. Rupnik són de l’exclusiva competència del Dicasteri per a la Doctrina de la Fe», que va demanar a la Companyia de Jesús una investigació prèvia per decidir. Aquesta la va encarregar a «persones competents» externes i la va entregar al dicasteri, que va anunciar que les denúncies estaven «legalment prescrites». Amb tot, la Companyia ha decidit mantenir en vigor les mesures de restricció del ministeri de l’afectat.

Quant a l’Any Ignasià, va comentar que, «quan ens vam reunir l’any passat havia arrencat l’Any Ignasià 2021-2022, que va culminar a Loiola el 31 de juliol d’aquest any. He de dir que ha estat una experiència meravellosa que ha superat àmpliament les meves expectatives personals i les del grup promotor». No va dir res de la celebració a Manresa.