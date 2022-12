El prestigiós artista eslovè Marko Rupnik, encarregat de la remodelació de les capelles de la Cova de Manresa el 2021, ha estat acusat d'abusar nou monges, segons han recollit els mitjans italians La Repubblica i Il Messaggero. En declaracions a Regió7, el superior del Santuari de la Cova, David Guindulain, ha dit estar «perplex» i ha manifestat el seu respecte per les víctimes.

El jesuïta, definit pels crítics internacionals d'art com "el Miquel Àngel del segle XXI", ha estat investigat com a presumpte autor d'abusos sexuals i psicològics sobre nou monges en una comunitat religiosa de Liubliana (Eslovènia) durant la dècada dels 90, ha informat la premsa italiana i ha confirmat la Companyia de Jesús en un comunicat.

El Dicasteri per a la Doctrina de la Fe, responsable dels processos canònics en matèria d'abús sexual, va rebre la denúncia contra Rupnik a principis del 2021 per "la seva manera d'exercir el seu ministeri". En l'acusació, no hi hauria cap menor implicat. En conseqüència, la Companyia de Jesús va obrir una investigació preliminar. El Dicasteri per a la Doctrina de la Fe va tancar el cas a principis d'octubre d'aquest any, després de "quedar prescrit".

Durant la investigació preliminar, la Companyia de Jesús va prendre mesures cautelars contra l'artista eslovè com ara "la prohibició de l'exercici del sacrament de la confessió, de la direcció espiritual i de l'acompanyament dels exercicis espirituals". Aquestes mesures es van aplicar el 2021, l'any que l'artista va treballar en la remodelació dels mosaics de la Cova.

«Cal fer justícia i perdonar i ser perdonat»

«Hem quedat perplexos». Aquestes són les paraules que ha utilitzat el superior del Santuari de la Cova de Manresa, el sacerdot i jesuïta David Guindulain, coneixedor de les acusacions que pesen sobre l'artista Marko Rupnik, autor dels mosaics que han convertit l'església del santuari manresà en un dels seus principals atractius.

Guindulain ha remès «al que com a Companyia de Jesús ja va sortir com a escrit la setmana passada. No tenim res més a dir en ferm ni formalment del que hi ha en aquest escrit, que va sortir de la delegació de les Cases de Roma, de la qual depèn Rupnik». Ha reconegut que «hem quedat perplexos. Podem dir que l'any i mig de tenir els mosaics amb nosaltres ha estat molt positiu per la gent que ha vingut, l'interès que han generat i l'ajuda que han suposat per explicar els Exercicis espirituals» que sant Ignasi de Loiola va comença a idear a Manresa durant l'estada que hi va fer justament aquest any fa 500 anys. De fet, els mosaics van ser la cirereta al pastís de les obres de millora fetes al Santuari de la Cova pensant en aquesta celebració.

Guindulain ha afegit que el fet que, «tot d'una», hagi sortit aquesta informació «ens deixa perplexos, per tant, estem una mica a l'expectativa de si té algun efecte o no. Sap greu per aquesta persona, amb la qual hem conviscut», atès que Rupnik va estar acollit a la Cova uns dies el març de l'any passat mentre es van instal·lar els mosaics. Ha expressat «tot el respecte cap a les víctimes». Quant a Rupnik també ha valorat que «cal ajudar-lo i la Companyia de Jesús ja ha pres les mesures per fer-ho. No el cremarem a la foguera. Cal fer justícia i perdonar i ser perdonat».

Pel que fa a la seva estada a la Cova, ha assegurat que en cap moment va generar qualsevol mena de dubte sobre la seva honorabilitat. «En absolut. Ell va estar molt correcte, amable, atent i molt dòcil al que li poguéssim indicar des de la casa. Ens queda pregar per ell i per les víctimes i veure si, encara que hi ha danys irreparables, ho podem portar a bon port».

L'artífex de la remodelació de la Cova

L'artista amb obra al Vaticà i a grans catedrals va ser l'encarregat de crear nou mosaics (vuit per a les capelles laterals i un novè independent de la resta, situat a la paret interior de la porta d'entrada), les làmpades que il·luminen el temple i el vitrall que hi ha a la façana de l'entrada.

El jesuïta, que és Doctor en Teologia i membre de l'Acadèmia Europea de les Arts i les Ciències, va definir el seu treball per a la Cova com la seva obra culminant. Seguidor dels Exercicis Espirituals que sant Ignasi de Loiola va escriure a Manresa, la seva creació va ser la cirereta del pastís pel que fa a les actuacions que ha portat a terme els darrers anys la Companyia de Jesús al santuari manresà per modernitzar-lo i millorar-lo amb la mirada posada en la commemoració, el 2022, dels 500 anys de l'arribada de sant Ignasi a Manresa.