El superior del Santuari de la Cova sobre el cas d'abusos de Marko Rupnik: «Hem quedat perplexos»

«Hem quedat perplexos». Aquestes són les paraules que ha utilitzat el superior del Santuari de la Cova de Manresa, el sacerdot i jesuïta David Guindulain, coneixedor de les acusacions que pesen sobre l'artista Marko Rupnik, autor dels mosaics que han convertit l'església del santuari manresà en un dels seus principals atractius.

Guindulain ha remès «al que com a Companyia de Jesús ja va sortir com a escrit la setmana passada. No tenim res més a dir en ferm ni formalment del que hi ha en aquest escrit, que va sortir de la delegació de les Cases de Roma, de la qual depèn Rupnik», que és jesuïta. Ha reconegut que «hem quedat perplexos. Podem dir que l'any i mig de tenir els mosaics amb nosaltres ha estat molt positiu per la gent que ha vingut, l'interès que han generat i l'ajuda que han suposat per explicar els Exercicis espirituals» que sant Ignasi de Loiola va comença a idear a Manresa durant l'estada que hi va fer justament aquest any fa 500 anys. De fet, els mosaics van ser la cirereta al pastís de les obres de millora fetes al Santuari de la Cova pensant en aquesta celebració.

«Cal fer justícia i perdonar i ser perdonat»

Guindulain ha afegit que el fet que, «tot d'una», hagi sortit aquesta informació «ens deixa perplexos, per tant, estem una mica a l'expectativa de si té algun efecte o no. Sap greu per aquesta persona, amb la qual hem conviscut», atès que Rupnik va estar acollit a la Cova uns dies el març de l'any passat mentre es van instal·lar els mosaics. Ha expressat «tot el respecte cap a les víctimes». Quant a Rupnik també ha valorat que «cal ajudar-lo i la Companyia de Jesús ja ha pres les mesures per fer-ho. No el cremarem a la foguera. Cal fer justícia i perdonar i ser perdonat».

Pel que fa a la seva estada a la Cova, ha assegurat que en cap moment va generar qualsevol mena de dubte sobre la seva honorabilitat. «En absolut. Ell va estar molt correcte, amable, atent i molt dòcil al que li poguéssim indicar des de la casa. Ens queda pregar per ell i per les víctimes i veure si, encara que hi ha danys irreparables, ho podem portar a bon port».