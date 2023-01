Joan Vila, candidat d’Impulsem Manresa de cara a les eleccions municipals, ha abandonat definitivament els càrrecs que tenia a Pimec, després que el juny passat ja se n’apartés temporalment. Vila era vicepresident de Pimec Comerç i de Pimec Autònoms a escala nacional, vicepresident de Pimec a la Catalunya Central i president de Pimec Comerç a la Catalunya Central.

El candidat d’Impulsem explica que “després de valorar-ho amb l’amic i president de Pimec, el senyor Cañete, vam creure convenient posar punt i final a aquesta etapa i així no generar cap dubte ni debat sobre la neutralitat de la patronal, malgrat que encara no hem constituït cap partit i no soc militant d’enlloc, tal i com manen els estatuts de Pimec". Destaca que “ha estat un orgull servir al teixit econòmic”.

Amb aquesta renúncia, el candidat referma l’aposta per centrar-se exclusivament en liderar una candidatura municipalista i transversal en que hi haurà representats diferents sectors de la societat manresana i que vol sembrar la llavor del model de ciutat que, al seu entendre, un ampli ventall de la ciutadania projecta i desitja.

Amb l’arribada del nou any, Impulsem Manresa es prepara per afrontar uns mesos de gran activitat farcits de novetats sobre el projecte. La candidatura treballa a hores d’ara en la confecció d’una llista que es podria enllestir en poques setmanes, i pròximament també preveu organitzar debats i taules rodones per tractar assumptes claus que afecten la ciutat. A més, sense perdre de vista la seva visió transformadora, esperen presentar en els propers mesos propostes i iniciatives il·lusionants que tornin a posicionar Manresa com la capital del centre de Catalunya viva, dinàmica i amb orgull que mai no hauria d’haver deixat de ser.

Perfil de Joan Vila

Joan Vila i Marta, manresà de 51 anys, ha desenvolupat principalment la seva activitat professional en l’àmbit industrial, en empreses del món de l’embalatge, primer, i de la fabricació de paper, després. En aquest últim sector hi va treballar durant quinze anys en tasques directives i es va formar específicament per desenvolupar aquesta tasca a centres com EAE i EADA cursant diferents màsters.