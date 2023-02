1.100 estudiants de 16 centres de secundària de la Catalunya Central han participat aquest dijous 23 de febrer, de 10 del matí a les 2 del migdia, en la gimcana tecnològica “Manresada”, que enguany celebra la seva desena edició. Aquesta iniciativa, emmarcada dins el World Mobile City Project, està impulsada per l’Equip LaceNet, associació de mestres i professorat del Bages, amb la col·laboració de les regidories d’Ensenyament i Mobilitat de l’Ajuntament de Manresa, amb l’objectiu de fomentar l’autonomia i la bona utilització de les noves tecnologies entre l’alumnat.

Els centres de secundària que han participat aquest any han estat: L’Institut Escola Pompeu Fabra (Pont de Vilomara); Centre Ocupacional AMPANS (Manresa); La Salle Manresa (Manresa); Institut Pere Fontdevila (Gironella); Institut Serra de Noet (Berga); CEE Jeroni de Moragas (Santpedor); Institut Lacetània (Manresa); Institut Escola Sant Jordi (Navàs); Institut Escola Castellterçol (Castellterçol); Institut Manresa Sis (Manresa); Institut Cal Gravat (Manresa); Institut Castellet (Sant Vicenç de Castellet); Institut de Navarcles (Navarcles); Institut Lluís de Peguera (Manresa); Institut Cardener (Sant Joan de Vilatorrada) i Institut Sant Ramon (Cardona).

La Manresada s’ha iniciat a 2/4 de 10 del matí amb la concentració de l’alumnat a la plaça de les Oques (carrer Carrasco i Formiguera) i mitja hora més tard els participants han començat a fer els recorreguts en equips amb la missió de buscar cinc punts de la ciutat, fer fotos i vídeos, i compartir-los per les xarxes socials. En aquesta edició s’ha fet una acció de recollida de dades per elaborar un mapa de barreres arquitectòniques de la ciutat. Un grup d’alumnat d’AMPANS i del CEE Jeroni de Moragas ha participat de manera pilot a l’activitat en la línia de promoure la inclusivitat.

La presentació institucional de la gimcana tecnològica s’ha fet a la sala d’actes Simeó Selga de l’Institut Lluís de Peguera, amb l’assistència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia; del regidor d’Ensenyament i Universitats, Josep Gili Prat; de la directora dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central, Gemma Boix López; del director de l’Institut Lluís de Peguera, Ignasi Cebrián Ester; i del president de l’Equip LaceNet, Moisès Anguera i Atset. A la sortida de l’activitat a la plaça de les Oques també ha assistit el regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de Manresa, David Aaron López Martí.

Una activitat consolidada

En les seves intervencions, Ignasi Cebrian ha explicat que la Manresada és una activitat que s’ha consolidat i que en aquests moments se celebra a 11 seus de Catalunya i de la resta de l’estat. Moisès Anguera ha destacat l’increment d’alumnes participants des que es va iniciar aquesta proposta i ha tingut paraules de record i condol pel succés de les alumnes bessones de Sallent. Gemma Boix ha subratllat “l’èxit de la Manresada” i la “gran tasca del grup de professors de LaceNet” per educar els joves en autonomia i en el bon ús de les noves tecnologies. El regidor Josep Gili ha valorat de forma positiva la participació de l’alumnat d’AMPANS en una proposta que, a més a més, fomenta l’ús del transport públic. Finalment, l’alcalde Marc Aloy ha posat en valor una proposta educativa, cultural i de lleure “que permet conèixer la realitat de les nostres ciutats” i, en aquest cas, conèixer de primera mà “el patrimoni arquitectònic, cultural i històric de Manresa”.

Les instal·lacions del Lluís de Peguera han estat també el punt on el professorat ha controlat en tot moment on eren els joves –a través de Telegram- i n’han gestionat l’activitat. El final de festa, molt concorregut i apasssionat, ha tingut lloc a la plaça Major de Manresa, animat per Manel Justícia i amb comiat als participants a càrrec del regidor d’Ensenyament, Josep Gili Prat.

Fer un bon ús de la tecnologia i fomentar el transport públic

Moure’s per una ciutat no resulta fàcil, és per això que l’Equip LaceNet, associació de mestres i professorat del Bages, va decidir, ara fa 10 anys, impulsar una gimcana de geolocalització, perquè el seu alumnat es mogui per Manresa ajudant-se dels mitjans clàssics i dels recursos que ofereixen les noves tecnologies com internet, geolocalització, codis QR, realitat augmentada… Amb aquesta iniciativa, els mestres fomenten la independència i l’autonomia dels joves alhora que un bon ús de les noves tecnologies i un foment de l’ús del transport públic.

Els joves que participen en la gimcana han de buscar cinc punts de la ciutat a partir dels targetons inicials i, un cop localitzats, superar els reptes que proposa la realitat augmentada, tot registrant imatges i fotos i compartint-les a través d’internet. Amb l’objectiu de conèixer la ciutat, aprenen a espavilar-se sense la dependència dels adults, treballen cooperativament competències i sabers i s’ho passen bé, aprofitant la part lúdica de l’activitat. Al llarg de l’itinerari, treballen amb els dispositius mòbils, apps de geolocalització, Instagram, apps de transports urbans, així com eines d’edició de fotografia i vídeo per a dispositius mòbils. En definitiva, el projecte contribueix fer una alfabetització de les noves tecnologies i una bona utilització dels dispositius mòbils. L’organització atorga uns premis per als grups que facin les millors fotos i vídeos dels reptes proposats.

La iniciativa, que en un principi es feia només a Barcelona, s’ha estès a altres punts del territori. A Manresa aquest projecte va engegar l’any 2014 amb 50 estudiants de l’Institut Cal Gravat de Manresa i ha crescut exponencialment tant en participants, com en seus (enguany seran prop de 9.000 participants totals en 11 seus: Manresa, Barcelona, Valls, Igualada, Vic, Terrassa, València, Castelló, Alcoi, Elx i San Roque (Cadis).

World Mobile City Project compta amb la col·laboració del Departament d’Educació, l’Escola d'Enginyeria de Telecomunicacions Aeroespacials de Castelldefels (UPC), l’Escola d’Enginyeria UAB (Grau Smart Cities), l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Manresa i l’Escola d'Administració Pública de Catalunya.