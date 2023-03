Impulsem Manresa fitxa per a la seva llista un exalcalde de Sant Vicenç de CiU

Impulsem Manresa, una de les nou candidatures que es presenten a Manresa de cara a les eleccions municipals del maig vinent, ha presentat aquest dijous a la tarda la meitat dels noms que conformen la llista encapçalada per Joan Vila, si bé encara no n'ha concretat l'ordre. L’acte s’ha fet amb l’edifici de l’Ajuntament de teló de fons. Vila ha destacat la transversalitat d'una llista amb poques cares conegudes, llevat de l'exalcalde de Sant Vicenç de Castellet per CiU durant dos mandats (2011 i 2015), Joan Torres, que actualment milita al PDeCAT. També en forma part Oriol Ges, que va ocupar el lloc número 3 a la llista Millor Manresa de les municipals del 2015. Entre la resta de noms hi ha una filòloga, un arquitecte, una enginyera agrònoma i persones lligades al món empresarial.

Vila ha anunciat els àmbits econòmic i social com els dos que centraran el seu programa, ha retret al govern actual poca transparència pel que fa als números i als diners que destina al tema social. També ha parlat de reduir el cost del personal de l'Ajuntament i ha promès «plantejaments agressius» per donar «un tomb» al Centre Històric.

Més diferències que punts en comú

Ha afirmat que amb la resta de partits i candidatures «tenim més diferències que punts en comú» i ha dit que el seu objectiu primordial és que «Manresa torni a ser la capital que en teoria abans era i que en aquest moment ens estan passant la mà per la cara els nostres veïns, i això els que som manresans de soca-rel no ho permetrem».

Un dels objectius que posa damunt la taula Impulsem Manresa es «prioritzar les necessitats reals de la ciutat i posar fre a decisions dubtoses que condicionen el progrés i benestar dels nostres conciutadans». Com a exemples, el seu candidat ha esmentat el solar de les Saleses, «que es va expropiar per 400.000 euros i ens ha costat 14 milions»; les ordenances fiscals, «que no compartim que s’hagin incrementat, i menys amb la situació econòmica que hi ha a Manresa i en general»; ha retret que el fet que hi hagi un superàvit a l’Ajuntament «no es correspon». També s’ha referit al futur Museu del Barroc de Catalunya, actualment obres, que «ens costarà molts diners i ningú no ens ha dit quin és el retorn que tenen estudiat»; i al Parc Vila Closes, «que va costar molt construir i que també ens costarà molt destruir».

Ha parlat de ciutats en les quals es volen emmirallar depenent dels àmbits. En tema de comerç i mobilitat, ha esmentat Pontevedra, que «és un referent europeu. N’hem sabut bastantes coses i són exportables cap aquí». Pel que fa al paisatge urbà, ha citat Pamplona, Bilbao i Vitòria per «donar un tomb a una ciutat més verda», i en temes de seguretat, Terrassa «que darrerament ha estat gratificada per la gestió que han fet de la seguretat».

"Preferim ser una molt bona oposició que un mal govern».

De les altres vuit candidatures, ha posat de relleu pel que fa a la possibilitat d’arribar a pactes si calgués que «amb totes tenim més diferències que punts en comú» i que «no anem a buscar un lloc de treball sinó a donar una empenta a Manresa, que és el que li convé». Dit això, ha comentat que «hem parlat amb tothom, gairebé», però que «no és aquest el nostre objectiu». Ha afegit que «preferim ser una molt bona oposició que un mal govern».

Basant-se en el lema de la seva candidatura, ‘Fem bategar Manresa’, ha enumerat com a «eixos» del programa «saber, perquè no ho sabem, com està la part econòmica, que és el que ens preocupa, i de la part econòmica se’n deriven les demés, i, evidentment, la part social». Ha concretat que «els números que es presenten, tot i que siguin cofois per part d’ells, no els veiem de la mateixa manera. En un pressupost de 105 milions d’euros com el que hi ha, veiem alguna cosa que trontolla. Per exemple, les partides que venen d’altres administracions, les posaríem a banda i això ens dona uns números diferents». Ha parlat també de les despeses de personal, que «estan al voltant del 46%. És un capítol que hem d’intentar reduir. Això no vol dir fer fora ningú, sinó amortitzar llocs de treball». Sobre això, ha afegit que «vam proposar en el seu dia fer moviments departamentals per tal d’optimitzar els recursos, i hi insistirem». També ha apuntat que «se sap quin és el pressupost, però hi ha dificultats per saber el ‘postssupost’». Quant a l’àmbit social, ha dit que «és un lloc bastant obscur. Hem demanat informació, però tampoc no ens l’han facilitada. No sabem quants recursos està destinant l’Ajuntament al tema social».

En positiu pel que fa a la feina feta els darrers anys, ha citat «tot el tema cultural. Manresa som un referent a fora. Des de la Fira Mediterrània, a l’Aixada, la gestió del teatre Kursaal...» Igualment, ha puntualitzat, «hi ha coses a solucionar, com el nostre patrimoni modernista, que està una mica desatès, i el tema recurrent per tots com és el Centre Històric i aquí també farem uns plantejaments agressius a veure si som capaços de donar-li un tomb».

Els noms un per un

Joan Vila i Marta.

Ha fet màsters en direcció comercial i màrqueting per EAE i EADA i actualment està cursant el grau de Ciències Polítiques i de l’Administració. Tot i començar en el món de la banca, posteriorment va passar per diferents empreses del sector de l’embalatge fins arribar a Torraspapel, on va exercir de directiu durant més de 15 anys, previ a establir-se com a emprenedor en el grup d’empreses que regenta actualment, principalment del sector del comerç i serveis.

És membre del Comitè de Direcció de la Cambra de Comerç de Manresa i de Rotary Manresa-Bages, i patró de la Fundació Aigües de Manresa.

Té 51 anys, està casat fa 28 anys i té dos fills de 25 i 20 anys.

Dolors Masats

És llicenciada en Filologia Anglesa i Germanística, i Doctora en Ciències de l’Educació. Va iniciar la seva carrera docent com a professora en escoles d’idiomes, en instituts de secundària, centres penitenciaris i en diverses universitats catalanes. Actualment, treballa a la Universitat Autònoma de Barcelona, on és professora agregada i directora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials. Ha realitzat tasques d’assessorament per al Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra i col·labora regularment en projectes socials de la Fundació Autònoma Solidària.

Va créixer al Barri de la Sagrada Família. Té dos fills.

Jesús Alonso

Es va graduar com arquitecte en l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona l’any 1973. Té una dilatada trajectòria al servei de les Administracions Públiques, tant de l’Estat com a nivell autonòmic i local, fent la gestió de polítiques públiques en matèria d’urbanisme, medi ambient, patrimoni, economia, hisendes públiques i fiscalitat local. Va ser degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i conseller del Consell Superior d’Arquitectes espanyol. És funcionari, per oposició, de la Diputació de Barcelona des de 1978. La seva gran afició és l’atletisme.

Anna Barriga Morell

És originària de Badalona i es va traslladar a viure a Manresa fa més de 20 anys, on es va integrar ràpidament i es va establir amb la seva família. És diplomada en Ciències Empresarials a la UVIC-UCC i està especialitzada en anàlisis comptable. Ha portat la comptabilitat i ha fet tasques d’assessorament fiscal, laboral i comptable en diverses empreses.

Joan Torres

Nascut a Sant Vicenç de Castellet l’any 1968, és fill d’una família ramadera. S’ha format en lideratge, habilitats directives i gestió sanitària per a directius i està especialitzat en atenció al client, direcció de persones, gestió d’emocions, relacions interpersonals i treball en equip. Actualment és Cap de Gestió de Pacients d’Althaia, Xarxa Assistencial i Universitària de Manresa.

Ha estat alcalde de Sant Vicenç entre 2011 i 2019 i abans havia estat regidor un mandat.

Josep Puig Ros

Graduat en Administració i Direcció d’Empreses per ESADE, especialitzat en anàlisi de dades i emprenedoria tecnològica a la McGill University de Montréal. També va cursar estudis de màrqueting digital a ESIC (Madrid). Va començar la seva etapa professional fent funcions de consultor social a Rikolto i sent becari d’ecommerce i màrqueting a Ametller Origen. Posteriorment, ha treballat en la gestió de proveïdors, clients i vendes a Amazon i Glovo i ara és gestor d’equips comercials a Amazon a Espanya, França i Itàlia.

Oriol Ges

Graduat en Economia per la UAB al 2015. Va viure un any a l’estranger cursant Economia Empresarial a la Universitat de Trento, té un postgrau en finances per la UPF i està cursant el màster en Direcció Financera a EAE-Bussiness School. És col·legiat del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Des del 2016 desenvolupa la carrera professional al sector financer. Va ser un dels impulsors de les joventuts de l’ANC a la comarca. Va anar de número 3 a la llista de Millor Manresa, candidatura que va concórrer a les eleccions municipals del 2015.

Albert Carrascosa Mallafrè

Va cursar un màster en Business Administration a Esade i és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UNED i diplomat en Ciències Empresarials per la UB. A més, té un postgrau de Direcció Urbanística per la UPC i va cursar un seminari de Lideratge i Intel·ligència Emocional i un de Direcció Estratègica a l’estranger. Actualment és director d’expansió a la botiga de moda i complements Misako i ha exercit de gerent, director financer i comptable en diferents sectors durant la seva carrera professional.

Marta Sánchez Valera

És enginyera tècnica agrícola i enginyera agrònoma. Ha treballat en diverses empreses de la indústria agroalimentària com a tècnica de control i d’inspeccions de mediambient, així com d’ajuts i subvencions.

Joan Gil i Oliveras

És llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la UAB, està especialitzat en desenvolupament rural en aquesta mateixa universitat i també va cursar un màster en Anàlisi de l’Entorn Econòmic a la UOC. Està finalitzant un màster en Marquèting Polític a la UAB. És Tècnic de Suport de Direcció en el Centre CECAS.

Fina Soler Bruch

És filla de Sallent, però viu a Manresa fa 30 anys. Va cursar un cicle de Formació Professional en Administració i actualment treballa al sector de la banca com a gestora comercial. Abans, havia estat coordinadora i administrativa en diversos centres mèdics. Forma part de l’associació Dones Emprenedores i Innovadores de Manresa (DEIM).