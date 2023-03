L’associació feminista Fem Lliuta i Montserrat Anfruns rebran el Premi Maria Casajuana 2023, que des del 2002 atorga la secció local d’ERC de Manresa i el Jovent Republicà amb motiu del Dia Internacional de la Dona. El guardó vol significar la lluita, l’esforç, la constància i la implicació de la dona en la vida laboral i social del nostre país. Les premiades es van donar a conèixer divendres en una roda de premsa al local d’Esquerra Manresa. Els guardons s’entregaran el proper 9 de març a les 7 de la tarda a la Sala Els Carlins en un acte obert a tothom on s’haurà de reservar plaça a bages@esquerra.cat.

Montserrat Anfruns va explicar que “com a manresana, dona i infermera, és un honor guanyar aquest premi”. Tània Luque i Jennifer Figueira, en representació de l’Associació Fem Lluita, van donar les gràcies per ser l’entitat premiada dels Premis Maria Casajuana 2023: “Estem molt contentes pel valor que ens heu donat. No ens ho esperàvem gens”.

Les guardonades

Montserrat Anfruns Garcia va néixer a Manresa l'any 1953. Ha viscut sempre a la capital del Bages, on ha desenvolupat la seva carrera professional com a infermera. El 1973, acabada la seva etapa de formació, es va incorporar a l'àrea de quiròfans del Centre Hospitalari. Després d'una dilatada etapa vinculada al servei de Cirurgia, va passar a exercir a l'Atenció Primària, primer a l'Institut Català de la Salut (ICS) i posteriorment a la Fundació Althaia. En paral·lel, durant uns anys, va ser infermera d'empresa d'Skis Rossignol. És una persona que ha destacat per la vocació de servei i per la proximitat a les necessitats dels malalts.

Els estudis primaris els va fer a l'escola dels Infants que, aleshores, portaven les monges Carmelites. Després el batxillerat superior i el PREU (Preparació Universitària) els va cursar a l'Institut Lluís de Peguera i els estudis universitaris a l'Escola Santa Madrona de Barcelona, vinculada a la Universitat de Barcelona. Durant la seva vida laboral s'ha format de manera permanent. Als anys vuitanta va formar part del grup de treball català de prevenció de malalties infeccioses, en una època que la SIDA havia irromput amb força.

La seva mare va patir, en primera persona l'Alzheimer i, de retruc, tota la família va comprovar les conseqüències d'aquesta patologia que, malgrat la investigació, no té cura. L'altruisme innat la va portar, a finals de la dècada del 90, a conèixer a fons les millors formes de poder conviure amb la malaltia. Per això, es va apropar a algunes persones del Bages que col·laboraven amb l'associació de familiars d'Alzheimer que hi havia a Barcelona. El treball conjunt, i la seva empenta, van fer possible que pocs anys després, el 2000, es formalitzés l'Associació de Familiars d'Alzheimer i altres Demències del Bages, Berguedà i Solsonès. En va ser la primera presidenta, càrrec que va ocupar durant deu anys. Les diferents juntes directives que va presidir van definir un alt ventall de serveis que es mantenen actius. En deixar la presidència, va continuar formant part de la junta com a vocal durant varies etapes. Mai ha estat desvinculada de la associació, col·laborant sovint en fets puntuals. Actualment, ja jubilada, torna a formar-ne part com a vicepresidenta.

Fem Lluita, vol visualitzar, fomentar i divulgar el feminisme a la societat contribuint a l’anàlisi crític de la societat heteropatriarcal i de totes les seves institucions i la ruptura dels estereotips sexistes.

Els seus principals objectius són fomentar, dinamitzar i enfortir l’associacionisme entre les dones, la coordinació, la formació amb perspectiva de gènere i el seu empoderament, així com la seva participació en tots els àmbits de la cultura, la política, la vida educativa, social, sanitària i econòmica, per afavorir un avanç cap a la igualtat des d’un treball en xarxa.

Posar en marxa accions de sensibilització, formatives i culturals amb i des del moviment associatiu, agents socials i recursos comunitaris en pro de l’equitat, la diversitat i la igualtat de totes les persones del paradigma feminista.

Promoure accions de prevenció, formació, sensibilització i reivindicació per a l’Eradicació de tot tipus de violències de gènere.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza activitats de comunicació i formació feminista sense ànim de lucre, com debats, publicacions, pàgina web, assemblees, reunions, xarxes telemàtiques i altres adients als fins de la associació.