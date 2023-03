Antonio Raya: «Els tres primers dies aquí em queia tot a sobre, i vaig marxar»

Una tetraplègia per un accident de cotxe, va portar Antonio Raya, de 69 anys i veí de Navarcles, a ingressar al centre Residencial La Llum. «Va ser amb un Seat 600», apunta.

Els primers anys es va estar a casa, on el cuidaven la mare i els germans, «però es van fer grans» i va decidir ingressar al centre. «És un canvi total», recorda, i li va costar molt adaptar-se, fins al punt que «els tres primers dies de ser aquí em queia tot a sobre, i vaig marxar». Se’n va tornar cap a casa, però la seva vida allà, amb els germans grans era inviable i va tornar a la residència. «Va ser dur», però ara diu que hi està «perfecte, perquè aquí ho tenim tot». Ho recomanaria a altres persones que es troben en una situació semblant «perquè aquí tenim l’atenció que necessitem».

Veu bé el canvi de nom del centre, tot i que a nivell personal assegura que mai no ha tingut cap problema d’estigmatitzacions per la seva afectació. «La gent sempre ha estat molt respectuosa», i apunta que «l’important és com un se senti per dins».