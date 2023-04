La Federació d’ Associacions de Veïns de Manresa (FAVM) ha fet pública la seva preocupació pel "poc coneixement que té hores d’ara l’Ajuntament de Manresa de la presència d'amiant a la nostra ciutat" malgrat la seva potencialitat cancerígena.

L'ens veïnal assegura que "ni l’Ajuntament ni Generalitat ni cap altre organisme públic o privat sap quant amiant hi ha a Manresa, on es troba i en quin estat de degradació es troba". I això fa que la Federació el consideri "un assumpte prioritari que cal introduir a totes les agendes polítiques, també i sobretot, a les municipals".

Afirma que "la normativa europea estableix que l’ any 2028 s’ hauria d’ haver retirat tot l’amiant present en edificis públics i el 2032, de la resta del territori independentment de sobre qui en recaigui la titularitat".

Primer cal fer un cens

Però afirma que "difícilment assolirem cap dels objectius marcats si primer no hem fet un bon cens de l’amiant a Manresa" en el que s’ identifiqui clarament on, tipus, quantitat, i el seu estat.

Aquest cens permetria a les administracions prioritzar les operacions de retirada o confinament del material, ja que "no suposa el mateix risc aquest material a la teulada d’una nau en un polígon a les afores de la ciutat i que disposa de tanca perimetral, que una canal de desguàs d’aigua trencada en una escola de primària".

La federació de barris, presidida per Antoni Erro, assegura que "no ha costat gaire trobar exemples de la presència d’aquest material a la ciutat, i tenint en compte que hores d’ara no existeix la determinació política per començar a realitzar aquest cens de l’amiant considerem que cal visibilitzar un problema de salut de primer ordre".

La federació assegura que en una reunió mantinguda amb representants municipals es va demanar la creació d'una comissió específica sobre el tema liderada per l’ Ajuntament, amb presència de la federació i altres associacions que hi vulguin ser presents, que permeti sumar esforços i fer un seguiment de les actuacions que es vagin duent a terme en aquest àmbit els propers mesos i anys.

Tres mil aplicacions conegudes

Explica que l’amiant és un mineral en forma de fibres que degut a les seves particulars característiques (lleuger, barat, resistent, amb molt bones propietats d’ aïllament tèrmic) es va utilitzar molt en la construcció durant els anys 60 als 80 del segle passat.

A Catalunya i Espanya es va prohibir el seu ús el 2002, però fins aleshores la seva utilització va ser molt estesa, existint més de 3.000 aplicacions conegudes (testos, dipòsits d’ aigua, barrejat en aglomerat asfàltic, teulades, aïllaments de calderes, aïllaments en sostres d’equipaments culturals com teatres o cinemes, tèxtil...).

Es calcula que l’amiant és manté en bon estat, sempre i quan no es trenqui o es degradi, per un període d’entre 30 i 50 anys, moment en el qual es considera finalitzada la seva vida útil, pel risc que podria comportar per la salut el despreniment de les fibres d’amiant.

"Cal retirar-lo tot"

Fent números "resulta senzill adonar-se que una immensa part de l’amiant que es va utilitzar en el seu moment, i que no sabem on és, ni l’estat en que es troba, podria ser susceptible de presentar deficiències estructurals i per aquest motiu es fa necessari retirar tot l’asbest existent a la nostra ciutat", defensa.

L’asbestosi (afecció respiratòria crònica) o el mesotelioma pleural (tipus de càncer de mal pronòstic) són dos exemples de malalties que pot provocar l'entrada a través de vies respiratòries de fibres d’amiant.

Conclou que l’amiant s’ha de considerar un material perillós, però si aquest està en mal estat o trencat, cal extremar molt les precaucions i gestionar-ne la retirada a través d’ empreses especialitzades obligades a complir estrictes protocols de seguretat.

Per això "cal posar fil a l’ agulla i començar a preparar personal de l’administració i destinar recursos econòmics per afrontar el tema amb garanties. Des de la Federació ens comprometem a vetllar aquesta problemàtica i reiterem la petició feta a l’Ajuntament que crei una Comissió de l’Amiant el més aviat possible en la qual les veïnes i veïns hi puguem ser representats. Ens hi va la salut!", assegura.