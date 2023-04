El sector a Manresa afronta amb previsions desiguals la venda de roses per Sant Jordi

Les floristeries i els centres de jardineria del territori viuen dies d’activitat intensa per la celebració del dia de Sant Jordi. Aquest any s’escau en diumenge i el sector considera que serà una campanya de venda de roses atípica perquè es preveu que s’iniciï avui mateix i s’allargui tot el cap de setmana, tot i que ahir els primers compradors van fer acte de presència als establiments.

La previsió de vendes de roses és desigual entre els professionals del sector de la flor de Manresa consultats per aquest diari: n’hi ha que consideren que el volum es mantindrà com l’any passat, tot i que repartit en tres dies, com preveu Mercè Ribas, responsable de botiga de La Magnòlia Floristes de Manresa, i n’hi ha que pensen que baixarà entre un 10% i un 15%. «L’experiència ens diu que molta gent marxa a la platja quan la festa cau en diumenge», diu Àngels Guerrero, responsable de Brunea Flors, de la capital del Bages, que afegeix que, a més, deixen de rebre encàrrecs d’escoles i d’empreses perquè és festiu. Joan Serra, propietari de Viver Serra, també de Manresa, especifica que, tot i que la campanya s’allargui tres dies, el descens de vendes el mateix dia de Sant Jordi se situarà cap al 40%, «no hi ha botigues obertes», afirma.

Per la seva banda, Esperança Alonso, responsable de la Floristeria Santacreu, de Manresa, amb la majoria de l’activitat dedicada a la venda online, explica que treballen sota comanda i tenen programades moltes entregues a domicili tant demà com diumenge, tot i que fa ressaltar que els encàrrecs d’associacions han disminuït. Alonso compta que diumenge «els particulars sortiran» a voltar per les parades i que el nombre de vendes serà si fa o no fa com el d’altres anys.

Fonts de la fundació Ampans, que disposa del Garden Ampans, un centre de jardineria i floristeria inclusiu situat a Santpedor, consideren que potser «notarem un lleuger increment respecte a l’any passat» pel fet que la diada s’escau en diumenge. Afegeixen que al llarg d’aquesta setmana han notat un repunt, ja que les empreses s’han animat més a regalar roses als seus clients i col·laboradors, i moltes entitats, escoles, esplais i les AMPA de les escoles, ens són fidels de fa molts anys i regalen la rosa d’Ampans».

Novetats i colors

Tots els professionals de la flor coincideixen que la rosa més venuda per Sant Jordi és la vermella, seguida de la groga, la blanca i la rosada. Però també n’irrompen de noves com «les violades, blaves, de dos colors, amb l’arc de Sant Martí, amb les quatre barres pintades», assegura Serra. A més, va augmentant la venda de roses preservades –flors cent per cent naturals collides en el millor moment de la seva floració i a les quals s’aplica un tractament perquè conservin la seva textura original durant mesos i fins i tot anys-, destaquen Ribas, Guerrero i Alonso. També constaten un increment de la venda dels rams i de roses mini, canvis que es van imposant al llarg dels anys. Així mateix, es van obrint camí nous hàbits: «Cada cop tenen més sortida els rosers, com a planta, perquè es poden plantar i tenen més durabilitat que la rosa», afirmen responsables del centre d’Ampans, que afegeixen que es ven molt «la vermella, sobretot la varietat coneguda com a Freedom, per la seva relació de qualitat i preu» i «com a rosa diferent, com l’any passat, tornarem a tenir a les parades les roses de xocolata i galeta del centre especial de treball El Rosal, un projecte social de la fundació Alba, que també acompanya persones amb discapacitat intel·lectual».

El preu de la rosa

Quant al preu de venda de les roses, el ventall és molt ampli perquè es fixa en funció dels elements de guarniment que les acompanyen. Però la majoria de professionals el situen a partir de 3,5 euros, més o menys com l’any passat, o amb una petita puja, entre 4 i 5 euros. Ara, el preu es pot enfilar perquè «actualment hi ha molt varietat», diu Alonso. «Depèn dels elements que hi posis per guarnir-les, bossa, espiga, tela, figuretes...», assegura Serra.

Nombre de parades a Manresa

Pel que a fa a la presència de parades de roses als carrers de la capital del Bages, l’efecte que la festa de Sant Jordi s’escaigui en diumenge podria haver influït en el fet que el nombre de punts de venda no s’hagi situat al mateix nivell que abans de la pandèmia.

L’Ajuntament de la ciutat ha estimat les 103 sol·licituds que s’han presentat aquest any per poder muntar parada al carrer, 68 més que les 35 del 2022 però per sota de les 135 del 2019. Tant el 2020, en què es va celebrar Sant Jordi el 23 de juliol, com el 2021 només van poder vendre roses els professionals del sector i en una zona restringida. Fa tres anys n’hi va haver un total de 8, entre les de roses i les de llibres, i en fa dos, 13.

Aquest diumenge, Brunea Flors, la Magnòlia i Viver Serra tindran oberts els seus establiments amb motiu d’una festa que representa una part significativa del volum de vendes anual. Floristeria Santacreu, dedicada principalment a la venda online des de fa una dècada, farà parada al passeig del Riu, i Ampans serà present als seus punts habituals, davant de Crist Rei, davant la Biblioteca del Casino, al Passeig, i a la plaça Sant Domènec, a Manresa, i obrirà el Garden Ampans, a Santpedor, i el quiosc de l’hospital de Sant Joan de Déu, on venen flors.

Escenari de sequera

Els productors de flors i plantes vives van mostrar la seva preocupació davant les restriccions d’aigua per la sequera que van entrar en vigor el 7 de març, que prohibeix, entre d’altres, el reg de zones verdes, tant públiques com privades, i només permet l’aigua per regar l’arbrat amb gota a gota o altres sistemes de precisió. Davant d’aquesta situació, responsables de la Federació de Viveristes de Catalunya anticipaven una caiguda de les vendes, sobretot de les flors petites i de temporada.

De moment, la producció catalana de plantes i flors ha anat esquivant l’actual sequera, i davant d’aquest escenari, els responsables de les floristeries i centres de jardineria amb qui ha parlat aquest diari coincideixen a dir que tot just s’inicia l’època de plantar i no han notat cap afectació: «La gent continua comprant amb normalitat planta i flor, però ho tenen en compte», diu Àngels Guerrero.

«Potser es nota que la gent tria més la planta aromàtica, més adaptada, i hi ha qui té clar que no regarà la gespa», afirma Joan Serra, que afegeix que el 2008 es va reduir el cabal de la Séquia i hi va haver denúncies per regar. Aquest any, però, això encara no ha arribat, i no tenim consciència de la gravetat de la situació». Esperança Alonso també destaca un cert augment de la preferència per les plantes aromàtiques, però assegura que encara no afecta, «però en jardineria hi haurà restriccions». Els responsables del centre d’Ampans afirmen que «l’hàbit de tenir plantes a casa o al jardí no ha canviat, més aviat al contrari, la gent vol tenir els seus espais de vida més cuidats, i les plantes ajuden a millorar l’estat d’ànim, el benestar, el clima a casa. Però el fet que la gent cada vegada sigui més conscient de la situació de sequera fa que el tipus de planta que demanda tingui menys necessitat d’aigua per sobreviure».

Per la seva banda, Mercè Ribas troba diferències entre qui té un jardí, «que potser ja no plantarà», i qui té un balcó o una terrassa, «que ho continuaré fent. El cert és que la sequera hi és i la gent s’ho rumiarà, però és prematur per notar-ho».