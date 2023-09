El director científic del Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central, Ferran Climent, es trobava a Marràqueix quan va tenir lloc el terratrèmol. Ja de tornada al Bages, explica a aquest diari les causes del sisme i si es podria haver predit .

Sobre la possibilitat de preveure el terratrèmol, Climent assegura que «encara no es té la capacitat de predir. Han passat, passen i passaran», recorda el geòleg. La zona on hi va haver el terratrèmol és un punt calent per la seva proximitat amb la confluència entre dues plaques tectòniques actives. Es tracta de la placa africana i la euroasiàtica que, de fet, és la que va donar origen a la mateixa serralada de l’Atlas. «És un context de tectònica de plaques que col·lisionen, i per tant, no és estrany que s’hi desenvolupin terratrèmols», afirma Climent. En aquest sentit, des que es fan registres sísmics fa més de 100 anys, es tenen documentats altres terratrèmols importants a la zona, com el dels anys 60, però cap d’una magnitud com la del passat divendres, que va arribar a un nivell de 6,8.

«El tipus de roques afavoria una mica més la transmissió de tota la deformació», explica Climent sobre el material del subsòl de la zona afectada pel sisme. De fet, recorda que ell mateix va poder veure com el terra d’una carretera s’ondulava durant el terratrèmol.

La magnitud del sisme va provocar greus destrosses a bona part del territori, especialment als poblats. «No és un país que tingui una política de construcció que tingui en compte els terratrèmols, però els llocs més afectats són els pobles amb cases fetes amb tova (un material fet de fang barrejat sovint amb palla)», explica Climent.

Sobre la possibilitat que hi hagi una rèplica del terratrèmol, el director científic del Geoparc indica que ja se n’han detectat gairebé una trentena, però que han sigut de magnituds menors. «Hi ha hagut rèpliques i és probable que durant els propers dies n’hi hagi alguna més perquè s’ha d’anar recol·locant tot internament. Aquestes coses poden durar dies o setmanes» indica Climent tot i que assegura que és molt difícil que es repeteixi un sisme de tanta magnitud de forma imminent.