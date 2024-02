Donar a conèixer el Camí Ignasià tant al públic nacional com internacional i, molt especialment, a agències i empreses turístiques que organitzen activitats. Aquest ha estat un dels principals objectius de la participació de Manresa i el Bages a Fitur, la Fira Internacional de Turisme que s’ha celebrat a Madrid entre el 24 i el 28 de gener. L’oferta turística del territori hi ha estat present de la mà de la Diputació de Barcelona, que hi ha tingut un estand conjuntament amb el Consorci de Turisme de Barcelona, i des del qual el Bages ha pogut fer difusió dels seus atractius turístics tant al públic final com als professionals del sector.

Presentació del darrer tram

Una de les activitats que s'ha portat a terme a l’estand ha estat la presentació del darrer tram del Camí Ignasià que va de Montserrat a Manresa i que han fet de manera conjunta Manresa Turisme i Bages Turisme. Amb el títol La esencia del Camino Ignaciano, ha posat en valor els elements patrimonials, naturals, gastronòmics, paisatgístics i espirituals d’una proposta amb un gran potencial per captar públic d’arreu de l’estat ja que el Camí té el punt de partida a Azpeitia, al País Basc, i transcorre per diverses comunitats autònomes. A més, es tracta d’una activitat que possibilita conèixer els atractius turístics de la comarca del Bages i, més concretament, els dels municipis per on passa aquesta etapa, que són Monistrol de Montserrat, Marganell, Castellbell i el Vilar, Castellgalí i Manresa.

La Diputació de Barcelona, amb una important aposta enguany per l’entoturisme i per la promoció de les Rutes del vi de Barcelona, hi ha donat a conèixer l’oferta d’enoturisme a través d’una activitat de pintura amb vi en la qual s'han promocionat les tres denominacions d’origen de la provincia de Barcelona i la Ruta del Vi DO Pla de Bages.

Presència del Geoparc

El Geoparc de la Catalunya Central, per la seva banda, hi ha estat present a través de l’estand de la Xarxa de Geoparcs Espanyols, un espai per posar en valor uns territoris amb un reconeixement internacional de gran valor i que junts conformen grans atractius turístics marcats per l’impacte de la geologia. La inauguració de l’estand va comptar amb la presència del president de la Xarxa Mundial de Geoparcs, Nikolas Zouros.

La presència a Fitur també ha servit per mantenir trobades amb més d'una quinzena d'empreses del sector entre agències, destinacions, organitzadors d'esdeveniments i operadors de serveis i comercialitzar l’oferta de la destinació Bages a possibles interessats, així com per establir contactes a nivell institucional amb agents i institucions del sector turístic.

El potencial del Bages

El conseller comarcal de Turisme i president del Geoparc de la Catalunya Central, Eduard Mata, ha assistit a la fira i n'ha destacat la importància de l’esdeveniment i el seu paper de punt de trobada internacional entre agents públics i privats del sector turístic: “Poder ser-hi presents, i portar el Bages a FITUR, ens permet donar a conèixer, en una fira tant rellevant com aquesta i a tot aquest públic, el gran potencial que el Bages pot tenir com a destinació ja que ofereix propostes tan rellevants com el Camí Ignasià, el Geoparc de la Catalunya Central i la Ruta del Vi de la DO Pla de Bages en un entorn cultural, patrimonial, gastronòmic i paisatgístic singular i únic”.

Les diferenents experiències a Manresa

Per part de Fundació Turisme i Fires de Manresa, hi han assistit el regidor de Turisme de l’Ajuntament de Manresa, Joan Vila Marta; el gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, Albert Tulleuda Lari, i Anna Castillo Poza, del departament comercial. La visita ha servit per promocionar Manresa turísticament, posant en valor les diferents experiències que s’hi ofereixen sobre patrimoni cultural, natural i gastronòmic, així com per potenciar el seu paper com a final del Camí Ignasià. La valoració de l’estada i dels contactes creats ha estat “molt positiva”, en paraules del regidor Vila.

El precedent, el 2021

Manresa ja va participar el 2021 a Fitur amb l’objectiu de presentar la ciutat, la comarca del Bages i el Camí Ignasià a operadors internacionals. La iniciativa va tenir aleshores el suport de l’Agència Catalana de Turisme i l’Àrea de Turisme de la Diputació de Barcelona. També hi va prendre part Bages Turisme, que va presentar com a producte estrella la Ruta del Vi de la DO Pla de Bages i el geoparc mundial de la Unesco.