Un dejuni de menjar i de paraula durant tres dies (16, 17 i 18 de febrer) a la capella del Rapte de Manresa obert a tothom. És la convocatòria que fan el Centre Internacional d'Espiritualitat Ignasiana de la Cova, la Plataforma Aturem les Guerres, Justícia i Pau i l'Associació Inspiració 2022, moguts pel "dolor i la impotència que ens provoquen les diverses guerres que hi ha actualment en el món (uns trenta conflictes bèl·lics arreu del planeta), i, particularment, davant el que està passant a Palestina.

Tot i que es deixa absoluta llibertat perquè cada persona hi destini el temps que consideri (un matí, una tarda, un dia...), hi haurà quatre o cinc persones que faran el dejuni els tres dies seguits. Una d'elles serà Xavier Melloni, director del Centre Internacional d'Espiritualitat Ignasiana de la Cova.

Els convocants manifesten que "ens sentim cridats a fer un gest públic de solidaritat i de comunió espiritual amb tots aquells que en són víctimes [de les guerres] i que, a més d'estar circumdats per la mort, viuen un dejuni imposat sense data de termini".

Meditació amb la lectura de textos

Per això, "des del proper divendres 16 de febrer, a les 9 del matí, fins al diumenge 18, a les 9 del vespre, obrim tres dies de dejuni d'aliments i de paraula (és a dir, en silenci) a la capella del Rapte com a ressò a la vaga de fam iniciada l'1 de febrer a Barcelona per part de tres activistes de la no-violència, la qual està en la base de diferents actes per la pau que estan sorgint arreu del territori".

La capella del Rapte, a la plaça de Sant Ignasi, propietat de la Companyia de Jesús, estarà oberta de les 9 del matí a les 9 del vespre els tres dies, "mantenint sempre el clima de silenci. Hi haurà dues franges diàries on s'acompanyarà la meditació amb la lectura de textos sobre la pau i la no-violència de les diferents tradicions", de les 11 del matí a 2/4 d'1 del migdia i de 2/4 de 6 a les 7 de la tarda. Les persones que facin dejuni els tres dies seguits també hi faran nit.

L'objectiu és "donar suport a aquesta iniciativa des d'un vessant espiritual, fent costat a una humanitat ferida davant la qual ens sentim solidaris, creient que és possible una voluntat política que apel·li a la reconciliació de totes les parts, alhora que denunciem amb dolor i fermesa les infraccions del dret internacional, basat en la dignitat i respecte a tots els éssers humans".

Recorden que, "des de la tradició cristiana, aquestes dates coincideixen amb l'inici de la Quaresma, un temps de sobrietat, de recolliment i de presa de consciència de les forces que ens alienen, alhora que ens trobem a l'inici de la Festa de la Llum de la nostra ciutat. Desitgem que aquesta llum transcendent ens il·lumini per esdevenir més lúcids, més solidaris i més valents per fer nostres les causes de tants humans que viuen la deshumanització de la guerra".

La convocatòria del dejuni és oberta, de manera que "cadascú s'hi pugui afegir segons consideri (s'hi pot participar un matí, una tarda, un dia, etc.)". Remarquen que "no exclou ningú, ans al contrari, vol generar un espai i un temps comunitaris que ajudin a prendre consciència del destí comú que compartim com humans".