Una setantena de persones es va reunir ahir al Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa en la presentació del llibre Transéquia. On l’aigua és camí i salut, que signa l’historiador Francesc Comas. El llibre, concebut com un recull molt gràfic, celebra i explica els 40 anys de la història d’èxit de la popular caminada, nascuda el 1985 per iniciativa de l’entitat Jove Cambra de Manresa, administradora de les Festes de la Llum d’aquell any i, des del 2014, organitzada pel Parc de la Séquia (Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia). Acompanyant Francesc Comas en la presentació d’ahir, Antoni Ventura, vicepresident de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia (promotors del llibre que ha editat la manresana Zenobita) i entre els presents, Joan Sebastià Rodó, la persona que el 1985 va concebre la idea d’una caminada participativa, oberta a tothom i relacionada amb la natura i la Llum. L’acte va començar i acabar amb la figura del director històric d’Aigües de Manresa Josep Alabern, que va morir el gener.