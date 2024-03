La cantonada entre la carretera de Santpedor i el carrer Bernat de Cabrera acumula deixalles a terra després de la desaparició dels contenidors que durant anys hi ha hagut en aquest punt de Manresa.

Ahir al matí van aparèixer les primeres bosses d'escombraries, que van ser retirades posteriorment, però a la tarda n'hi havia de noves de veïns que durant anys han estat fent servir els contenidors que hi havia en aquest espai.

Al lloc no s'ha vist cap avís de canvi d'ubicació de contenidors, però recentment a la carretera de Santpedor hi ha hagut una reorganització de l'espai per suprimir un carril de circulació i desplaçar les places d'aparcament per ampliar l'espai per a vianants pintant de vermell un tros de la calçada.