Durant el 2023, Endesa va detectar 16.096 casos de frau elèctric a la xarxa elèctrica de Catalunya, cosa que representa de mitjana 44 manipulacions diàries. El total defraudat va ser de 356 gigawatts-hora (GWh), cosa que equival al consum d'una ciutat com Manresa durant tot un any.

Del total de casos de frau, el 4,4 % (713 expedients) estaven vinculats a plantacions de marihuana, amb una quantitat d'energia defraudada total de 172 GWh. El 37% de l'energia defraudada a Catalunya al llarg del 2023 es va produir a les plantacions de marihuana, segons Endesa.

Aquests cultius, coneguts com 'indoor' perquè estan amagats dins d'habitatges o naus industrials, tenen un alt consum d'electricitat ja que les plantes requereixen molta llum i de forma continuada.

Cada plantació com 80 habitatges

Cada plantació consumeix de mitjana com 80 habitatges, una quantitat d'energia tan elevada que pot desencadenar sobrecàrregues que provoquen interrupcions de subministrament a tot el veïnat de la zona i, en casos extrems, també incendis.

Aquesta quantitat de gigawatts-hora del 37 % del total d'energia defraudada a Catalunya i equival al consum anual d'una població com Mollet del Vallès (Vallès Oriental).

D'altra banda, al llarg dels darrers cinc anys, els casos de manipulació de les instal·lacions elèctriques detectats per Endesa al conjunt d'Espanya han augmentat un 35 % i els vinculats a plantacions de marihuana, gairebé un 70%.

Per la seva banda, el perjudici econòmic a escala nacional supera els 2.000 milions d'euros a l'any, que suposa un cost de 69 euros anuals per cada punt de subministrament d'energia. Per això, i per combatre aquest tipus de fraus, la intel·ligència artificial i les noves tecnologies s'han convertit en eines essencials per a empreses com Endesa.

Per combatre aquest problema que afecta tota la ciutadania, la filial d'Endesa, e-distribucion, va realitzar l'any passat prop de 400.000 inspeccions i té previst efectuar-ne 1,5 milions en el període 2024-2026.