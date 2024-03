Uns ocupes punxen la llum en un bloc de Manresa i deixen tots els veïns sense

Tres dies sense llum en un bloc sencer per ocupes que es connecten de forma fraudulenta a la xarxa de distribució. Aquesta és la situació que es va viure al bloc número 38 del carrer Urgell de Manresa a finals de febrer, quan una avaria provocada per les connexions irregulars a la xarxa va deixar sense subministrament tot l'edifici, inclosos els veïns que paguen les factures de la llum. Els afectats denuncien que han hagut d'assumir els costos de reparació de la instal·lació elèctrica i demanen una solució a l'Ajuntament per temor a noves avaries. Fonts del consistori asseguren que s'està treballant per buscar una solució al cas concret.

Es tracta d'un bloc de nou pisos, amb tres ocupats que tenen la llum punxada i que són propietat de bancs, tret d'un que és d'un particular. La presidenta de la comunitat de veïns, Imma Clarena, de Publicitat Clarena, un dels negocis situats als baixos de l'edifici, explica en els últims anys hi ha hagut altres avaries relacionades amb les connexions irregulars, "però cap d'elles tan greu com aquesta, que ens va deixar sense llum a tots els veïns de l'escala".

Els veïns van alertar a Endesa per una avaria el 20 de febrer, després d'adonar-se que la llum tenia una potència molt baixa. "Els tècnics ens van dir que hi havia hagut una sobrecàrrega a la xarxa provocada per les connexions irregulars i que la caixa elèctrica estava totalment malmesa", apunta Clarena. Aleshores es va tallar el subministrament general a l'espera que vingués un instal·lador a reparar l'avaria, "però no ho vam tenir arreglat fins al cap de tres dies perquè pel mig va coincidir amb el festiu de la Llum i no hi havia tècnics disponibles".

Clarena destaca que durant tres dies sencers els pisos de l'edifici es van quedar sense llum, així com els locals comercials dels baixos, on hi ha la seva empresa i una agència de viatges. "Vam haver de deixar de treballar perquè no ens funcionava res, ni Internet ni el telèfon", lamenta. A més, explica que quan va tornar la llum es va adonar que hi havia aparells de la botiga, com el rúter o la impressora que s'havien espatllat per les contínues baixades i pujades de tensió durant l'avaria. "És lamentable perquè ara haurem de fer una inversió en el negoci sense tenir la culpa de res", denuncia.

Un cop van tenir l'avaria reparada, la presidenta de la comunitat subratlla que l'endemà van tornar a punxar la llum de forma irregular. Davant del temor a una possible nova avaria, van alertar Endesa per demanar un tall del subministrament de la llum en els pisos ocupats. El tall s'ha fet efectiu aquesta mateixa setmana per part de tècnics de la companyia, que van indicar que una de les possibles causes dels problemes en la xarxa elèctrica és que un dels pisos ocupats consumeix una gran quantitat d'energia.

Busquen solucions per temor a noves avaries

Els veïns del bloc han començat a buscar una solució amb l'Ajuntament per evitar noves avaries en el futur. Fonts de l'Ajuntament expliquen que s'està fent mediació per garantir la seguretat i la convivència, "amb interlocució constant i acompanyament amb els veïns, tal com marca el nou Protocol d'Habitatge". En paral·lel, expliquen que s'està treballant en una solució, que podria ser la instal·lació de comptadors socials en els pisos ocupats, encara que les mateixes fonts detallen que "correspon a Serveis Socials estudiar cada cas".

Els veïns confien que la mediació de l'Ajuntament serveixi per trobar una solució perquè retorni la convivència al bloc, "ja que des que els han tallat la llum ha incrementat el malestar i inclús ens han amenaçat verbalment", denuncia Clarena. També critica que, de moment, han hagut d'assumir de la seva butxaca el cost per reparar la instal·lació elèctrica que ha ascendit a 4.050 euros. "És totalment injust haver de pagar per una avaria que no hem ocasionat nosaltres", lamenta.