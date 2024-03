Xiaobing Wang, fundadora de l’Associació Centre Cultural Xinès a Manresa, ha fet de mitjancera per salvar una escola concertada de Viladecans amb la intervenció d'un empresari asiàtic que aportarà els fons a canvi que s'imparteixi xinès al centre.

L'escola Teide de Viladecans ha anat perdent alumnes i el concert educatiu a diversos dels seus cursos. No obstant això, el centre podrà seguir obert el proper curs 2024-25 amb el nom Escola Teide Internacional, gràcies a la inversió de l'empresari xinès Ran Liang, un home "generós i altruista" que ha posat com a condició que s'imparteixi xinès com a segona llengua estrangera per tal de "donar més oportunitats als estudiants".

Així ho ha explicat Xiaobing Wang, una dona d'origen xinès que fa 15 anys que viu a Manresa (Bages), on va fundar amb cinc persones més l'Associació Centre Cultural Xinès, que ella mateixa presideix i des de la qual s'imparteixen classes de xinès, i que a més és professora d'aquesta llengua.

"Conec el senyor Ran Liang de les trobades de la comunitat xinesa a Catalunya" i en veure que l'escola Teide havia de tancar el proper curs a causa de la manca d'alumnes, "li vaig proposar la inversió" que va rebre "il·lusionat", ha afirmat.

La professora coneixia l'escola Teide, que cedeix espais perquè professors de l'associació que va fundar imparteixin classes de xinès els caps de setmana.

Dificultats econòmiques

Afincat a Catalunya amb la seva família des de fa 10 anys, Ran Liang és pare d'una noia que el curs vinent començarà estudis universitaris i que "domina català, castellà, anglès i xinès", i per això "l'objectiu de l'empresari és oferir aquestes oportunitats als més joves", ha explicat.

La previsió de tancament del col·legi a partir del setembre es devia a les dificultats econòmiques per afrontar el curs 2024-25, però després de la injecció de capital, l'escola està al corrent de tots els pagaments a proveïdors i al dia en el cobrament de les nòmines, han confirmat fonts del centre.

Davant el possible tancament de l'escola, els Serveis Territorials d'Educació "estaven estudiant la reubicació dels alumnes entre la resta d'escoles i instituts de Viladecans" el que "ara ha quedat aturat" han confirmat fonts de la conselleria.