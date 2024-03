Se suspèn l'acte de presentació de l'Agenda Urbana de Manresa 2030

L’Ajuntament de Manresa ha suspès, amb motiu de l’inici del període electoral per a les eleccions catalanes, l'acte de presentació el dimarts 19 de març de l'Agenda Urbana de Manresa 2030. Es tracta d'un document estratègic per garantir que les polítiques municipals i els projectes locals que s’implantin a Manresa en els pròxims sis anys, ho facin tenint en compte els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU i els Objectius de l’Agenda Urbana estatal. La presentació s'havia de fer a les sales del claustre del Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya a les 19 h.

38 accions

El document inclou 9 reptes i 38 accions que tenen per objectiu aconseguir una ciutat més sostenible en l’àmbit ambiental, però també econòmic i social. Aquestes accions estan pensades per fomentar, entre altres, la mobilitat sostenible, la preservació del patrimoni històric, cultural i arquitectònic de Manresa, i el desenvolupament i millora dels espais verds urbans i l’Anella Verda. També es posa el focus en la reducció de les desigualtats, la millora de la inclusió social i el foment de l’economia local competitiva i sostenible. A més a més, es fa èmfasi en el fet que les polítiques municipals tinguin en compte la participació ciutadana, la transparència, la perspectiva de gènere i l’avaluació de resultats.

L’Aliança Ciutadana per la Sostenibilitat de Manresa ha estat l’òrgan format per agents locals i ciutadans que va impulsar la creació de l’Agenda Urbana. Segons l'Ajuntament, a partir d’ara, aquest col·lectiu serà clau per fer el seguiment del document, i contribuirà a la seva execució i actualització periòdica.

L’Agenda Urbana 2030 es portarà a aprovació del Ple el pròxim dijous 21 de març.