La inspiració barroca arriba als fogons a les jornades ignasianes

Les Jornades Gastronòmiques del Camí de Sant Ignasi d’enguany han estat dedicades a l’art i la cuina barroca, i, com no podia ser d’una altra manera, la seu on s’han celebrat tots els actes de la programació ha estat el Museu del Barroc de Catalunya, inaugurat recentment a la capital del Bages.

Durant el cap de setmana, les sales que envolten el claustre de l’antic col·legi de Sant Ignasi han acollit ponències i demostracions d’alguns dels cuiners més reputats del territori com ara Jordi Llobet, Martina Puigvert o Christian Escribà, entre molts altres. Els assistents van poder redescobrir l’art barroc convertit en ingredients, receptes i plats.

Totes les activitats plantejades van fer ple, fet que l’organització celebrava. Manresa Turisme és l’entitat que va muntar les jornades i una de les persones que va tenir un pes més rellevant en l’àmbit de lideratge i presa de decisions va ser la sommelier Anna Castillo.

Juntament amb el cuiner Jordi Llobet, dissabte va organitzar un maridatge de tres plats acompanyats dels seus respectius vins. Abans de començar amb l’experiència va deixar molt clar que «per gaudir del vi, no cal que tots siguem entesos en el tema».

Els maridatges

El fals tomàquet de mató de Montserrat va maridar amb un vi rosat. Castillo explicava que és una «gran defensora dels rosats» i feia saber que en aquest cas, també es va relacionar amb el color de la beguda amb la del plat. Aquest plat estava inspirat en una pintura anònima que mostra el paisatge de les muntanyes de Montserrat amb Manresa als peus. Per la sommelier, la fórmula del vi combinada amb el plat recorda al concepte «harmonia».

El segon plat d’aquest maridatge estava inspirat en el quadre «Sopar de Sant Francesc i Santa Clara al convent de Sant Damià», pintat per Antoni Viladomat. Aquesta costella de porc de Palou va maridar amb un vi negre amb molt cos. Una combinació que Castillo va resumir amb la paraula «sintonia».

Les postres d’aquest tast van ser probablement la part més interessant i curiosa de l’activitat. No només per la forma d’àngel de la galeta que coronava el bombó de xocolata, també pel color daurat que tenia. Jordi Llobet i Anna Castillo es van inspirar en el retaule del Roser per fer aquestes postres, que van maridar amb cava. Segons Castillo, era la forma de donar «relleu» a la beguda, a través de les bombolles.

Per tal que els assistents poguessin gaudir d’una experiència onírica a l’hora de degustar les postres, es va abaixar la potència dels llums i va sonar l’Anunciació interpretada per Lina Tur.

La tecnologia de les imatges

L’acte que ahir va cloure les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià va ser una demostració culinària a càrrec de Chistian Escribà, el seu fill Pol i André, un treballador de la seva pastisseria familiar.

De fet, les mans de Pol Escribà i d’André van ser les executores del pastís de mel i mató que van mostrar i donar a tastar mentre Christian Escribà es dedicava més aviat a fer una ponència, ja que, segons va explicar ell mateix vol allunyar-se dels fogons i dedicar-se exclusivament a l’àmbit creatiu.

Escribà va revelar ahir per primera vegada com ho fa per imprimir imatges en els pastissos. Va explicar que el seu pare va anar un dia a una copisteria i va agafar fotocòpies que s’havien de llençar i va provar de posar-hi xocolata fosa per sobre i després la va deixar refredar a la nevera, llavors va comprovar que la imatge quedava estampada.

Gràcies a aquesta tècnica que va començar gairebé per casualitat, la pastisseria Escribà va fer un gran salt en l’àmbit de la innovació. Avui dia, la tecnologia d’impressió d’imatges en aliments ha avançat molt i ara es fa amb tintes líquides comestibles amb una base d’alcohol que s’evapora quan s’escalfa. De fet, el pastís de mel i mató tenia una cobertura amb una imatge d’una part del retaule del Roser.

El pastisser va fer saber que una de les claus de l’èxit del seu negoci és «tenir un equip de professionals de molts sectors». Dins la plantilla de la pastisseria hi tenen a químics o a experts en intel·ligència artificial. Va dir que «al cap i a la fi, la pastisseria pot ser tan actual com es vulgui». Ho va exemplificar mostrant codis QR fets amb xocolata que «es mengen després de descarregar els documents».

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, va ser l’encarregat de presentar aquesta última activitat dins les jornades i va remarcar la importància del nou espai del Museu del Barroc i dels participants.

Fals tomàquet de mató fet per Jordi Llobet / MIREIA ARSO

Costella de porc de Palou feta pel cuiner Jordi Llobet / MIREIA ARSO