L’emoció marca la presentació del llibre de sor Lucía sobre Ucraïna

Sor Lucía va presentar ahir al vespre el llibre Invitados a reconstruir. Ucrania, la guerra y la compasión en un acte a la nau gòtica del convent de Santa Clara que va aplegar un centenar de persones i que va estar marcat per l’emotivitat.

Gabriel Prat, president de la Fundació del Convent de Santa Clara, que va conduir la vetllada, va definir el llibre com la via per «entendre el que està passat a Ucraïna». Jordi Vilaseca, president de la Fundació Joviat, que en va fer la presentació, va dir que «mou i commou». Caram va explicar vivències molt dures aplegades en els més de 22 viatges que hi ha fet. També van intervenir el Henry, que l’ha acompanyat en la majoria de viatges, i la Irina, refugiada ucraïnesa acollida al convent. Va finalitzar amb Caram signant exemplars, els beneficis dels quals es destinaran a la causa humanitària que encapçala per ajudar el país en guerra.