La xifra de nous projectes de recerca a la Fundació Althaia de Manresa ha augmentat un 62% en cinc anys

L’activitat de recerca a la Fundació Althaia continua creixent. Durant l’any 2022 la institució va posar en marxa un total de 73 estudis de recerca, xifra que representa un increment del 19% respecte de l’anterior anualitat i del 62% en relació a fa cinc anys, el 2018, quan n’hi va haver 45. La xifra de projectes que la institució va tenir actius al llarg del 2022 va ser de 317, un 8% més que l’any anterior. Les dades s’inclouen en la memòria del 2022 de la Unitat de Recerca i Innovació, que s’ha publicat recentment.

El servei que més projectes de recerca va desenvolupar va ser Oncologia (21,5%), seguit de Digestologia (9,5%), Salut Mental (9%), Hematologia (8%) i Infermeria (7%).

L’increment de l’activitat en recerca reflecteix el treball i l’esforç de la institució i dels seus professionals a favor de la investigació, línia estratègica que permet avançar en el coneixement i aplicar eines i tractaments que milloren la pràctica assistencial i, en conseqüència, tenen una repercussió directa en els pacients i la població en general.

En aquest sentit, el 29% dels projectes actius van ser assajos clínics i estudis amb medicaments, fet que comporta que els pacients del territori puguin accedir als tractaments més nous i, alhora, conèixer-ne l’impacte en la població de referència.

Així, el fet d’aportar dades sobre població del nostre territori és molt valuós, ja que contribueix a corroborar de forma local els resultats de la recerca internacional i, alhora, permet acostar i fer més aplicables a la nostra població els resultats globals. A la vegada, és una aportació per generar evidència científica en l'àmbit internacional.

D’altra banda, l’aposta de la institució a favor de la recerca també fomenta la incorporació de nous professionals compromesos amb la investigació. En aquest sentit, durant el 2022 Althaia va tenir un total de 250 investigadors, xifra rècord. Cal tenir en compte també que l’activitat de recerca és fonamental per atraure i retenir talent i poder comptar així amb els millors professionals.

La qualitat de la producció científica continua creixent

La producció científica del 2022 reafirma l’avenç, no només de la quantitat sinó també de la qualitat, de la recerca d’Althaia, amb la publicació de 123 articles en revistes científiques, l’11% més respecte al 2021, i un increment del 5% del factor d’impacte acumulat. El 36% de les publicacions van ser liderades per professionals de la institució i el 49% dels articles es van publicar en revistes del primer quartil, per tant, amb un alt impacte.

La memòria també recull els 12 guardons aconseguits per professionals de la institució en diferents congressos per a vuit estudis d’Infermeria, Oftalmologia, Digestologia, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT) i Al·lergologia i quatre premis impulsats per altres institucions per a estudis d’Urgències i professionals de Salut Mental i Medicina Intensiva.

En l’àmbit de la innovació, destaca la posada en marxa de diferents iniciatives, a través de proves pilot i estudis, que fan ús de la intel·ligència artificial com a eina de suport a la presa de decisions. També destaca el treball d’un equip multidisciplinari de la institució per codissenyar una plataforma de telemedicina que consta d’una aplicació anomenada Crono 360. Per una banda, aquesta aplicació s’adreça a persones amb problemes de salut mental i, per l’altra, a persones en procés de rehabilitació cardíaca.

Dos projectes europeus i naixement de l’IRIS-CC

Durant l’any 2022, es van concedir a Althaia 820.260 euros per finançar l’activitat de recerca de la institució. Uns ingressos que la institució anirà rebent a mesura que es desenvolupin els projectes concedits. El finançament per a investigació va provenir, per una banda, d’assaigs clínics i, per l’altra, de subvencions competitives, principalment de projectes finançats per la Comissió Europea.

En aquest sentit, l’any 2022 Althaia va ser seleccionada per primera vegada per participar en dos projectes de recerca finançats per la Comissió Europea. Es tracta d’un projecte per millorar la detecció precoç del càncer de pròstata –anomenat Prostate Cancer Awareness and Initiative for Screening Europe-Union (PRAISE-U)– i un altre per avançar en la medicina personalitzada del càncer –Data-driven cancer genome interpretation for personalised cancer treatment–. Aquesta fita, que és una mostra del progressiu avenç d’Althaia en el camp de la recerca, posiciona la institució a escala europea i obre les portes a establir noves col·laboracions internacionals.

A banda, Althaia va donar continuïtat a les convocatòries internes d’ajuts adreçades a projectes promoguts per investigadors de la Fundació. En aquesta ocasió l’ajut es va destinar a promoure la recerca científica en l’àmbit de la infermeria. Es van finançar dos projectes.

La memòria també recull la posada en marxa de l’Institut de Recerca i d’Innovació en Ciències de la Vida i de la Salut a la Catalunya Central (IRIS-CC), que ha nascut per impulsar la recerca i innovació del territori i ampliar les oportunitats que la Catalunya Central pot oferir als investigadors.